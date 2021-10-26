زوكربيرج: هناك محاولات منسقة للتشهير بـ إدارة «فيسبوك»

قال رئيس، مؤسس شركة «فيسبوك» الامريكية، مارك زوكربيرج، إن إدارة موقع التواصل الاجتماعي ترى أن هناك محاولات منسقة للتشهير بها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكتب زوكربيرج، في صفحته الشخصية على «فيسبوك»، إن ما يراه الآن هو جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لتقديم صورة مشوهة عن الشركة، موضحا أن المنظمات الكبيرة ينبغي مع ذلك أن تخضع لعمليات تدقيق، والنقد الذاتي يساعد على التحسن.

وأشار مؤسس «فيس بوك»، إلى ان الموقع لديه ثقافة مفتوحة، كما لديه برامج رائدة في الصناعة لدراسة آثار منتجات الشركة وتوفير الشفافية في تقدم «فيسبوك».

وكان المدعي العام لمنطقة كولومبيا في الولايات المتحدة، كارل رايسين، قال في وقت سابق، إنه استدعى زوكربيرج كمدعى عليه في قضية عام 2018 بشأن فضيحة خرق بيانات المستخدمين.

ارتفاع ثروة إيلون ماسك لتصل إلى 281 مليارا في يوم واحد

من جانبها، قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، مؤسس شركة «سبيس إكس»، إيلون ماسك، بنحو 29 مليار دولار لتبلغ 281 مليارا في يوم واحد.

وجاء الارتفاع في ثروة ماسك بعد إعلان تقديم شركة «هيرتز جلوبال هولدنجز» الأمريكية لتأجير السيارات، أمس الاثنين، طلبا لشراء 100 ألف سيارة كهربائية من «تسلا».

وقالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، إن الأرباح بين أكبر المكاسب ليوم واحد في تاريخ مؤشرها لـ المليارديرات، موضحة أن تأتي في المرتبة الثانية بعد المكاسب التي حققها قطب الصين «تشونج شانشان»، مؤسس شركة الأدوية «بكين وانتاي بيولوجيكال فارماسي»، بنحو 32 مليار دولار في عام 2020 في اليوم الذي انطلقت فيه شركته للمياه المعبأة «نونجفو سبرينج».

وكانت «هيرتز»، أعلنت أمس الاثنين، اعتزامها توفير سيارات كهربائية للإيجار لعملائها في أسواقها الرئيسية بالولايات المتحدة ومناطق في أوروبا اعتبارا من أوائل شهر نوفمبر المقبل.

وستورد «تسلا»، هذه السيارات خلال الـ14 شهرا المقبلة في حين ستكون سيارة «تسلا موديل 3» متاحة للتأجير في بعض المناطق خلال شهر نوفمبر المقبل.

وفي بريطانيا، أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن وكالات تجسس بريطانية وقعت عقدا مع شركة أمازون لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن الوكالات البريطانية ستستخدم بموجب العقد وحدة الخدمات السحابية التابعة لـ أمازون لتخزين مواد سرية، موضحة ان جهازا المخابرات الداخلية «إم آي 5» والخارجية «إم آي 6» سيستخدمانه، بالإضافة إلى الإدارات الحكومية الأخرى مثل وزارة الدفاع خلال العمليات المشتركة.