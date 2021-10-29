محكمة أمريكية تعلق تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين في أوكلاهوما

شهدت عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة قرارات قضائية في محاكمها، منها إلغاء المحكمة العليا الأمريكية، أمس الخميس، قرار تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين المدانين جون جرانت وجوليوس جونز بولاية أوكلاهوما الواقعة في جنوب وسط الولايات المتحدة، كما شهدت ولاية نيويورك، رفع شكوى جديدة بشأن مخالفة متعلقة بجرائم جنسية ضد حاكم الولاية السابق أندرو كوومو.

وألغت المحكمة العليا الأمريكية، قرار تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق جرانت وجونز بـ أوكلاهوما، ويسمح القرار للولاية الأمريكية، بالمضي قدما في تنفيذ أول إعدام لها منذ 6 سنوات.

وكانت محكمة الاستئناف بالمنطقة العاشرة، وافقت في وقت سابق على تعليق تنفيذ حكم الإعدام حتى النظر في الدعوى المرفوعة ضد السلطات في أوكلاهوما. وكان جرانت وجونز شككا في وقت سابق، في سياسات الإعدام التي تنفذها الحكومية المحلية، وعلى وجه الخصوص في استخدام مادة «الميدازولام»، وهو أحد المهدئات المستخدمة في الإعدام عن طريق الحقن.

وفي نيويورك، قال متحدث باسم محاكم الولاية الأمريكية، إن شكوى بشأن مخالفة متعلقة بجرائم جنسية رفعت ضد كوومو، موضحا أن الشكوى تم رفعها أمام محكمة في مدينة ألباني، وسينشر النسخة المعدلة منها قريبا.

وكان حاكم نيويورك، استقال في أغسطس الماضي من منصبه، على خلفية فضيحة جنسية، حيث اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي.

الحكم بالسجن مدى الحياة بحق طالب جزائري لـ إدانته بجريمة قتل شابة

وفي فرنسا، أكدت محكمة استئناف، حكما بالحبس مدى الحياة، ومع منع نهائي من البقاء على الأراضي الفرنسية في حال أطلق سراحه، صادر بحق طالب جزائري يدعى «سيد أحمد غلام»، لإدانته بجريمة قتل شابة والتخطيط لهجوم على كنيسة في باريس تم إحباطه في أبريل 2015.

وكان «غلام» البالغ من العمر 30 عاما، أقر في وقت سابق، بتوجهه إلى سوريا في أكتوبر 2014 وفي فبراير 2015 للقاء كوادر تنظيم «داعش» الإرهابي، كما اعترف بتخطيطه لتنفيذ هجوم ضد كنيسة فيلجويف الواقعة في جنوبي شرق العاصمة باريس.

سول تسلم واشنطن مواطنا روسيا لتورطه في هجمات سيبرانية

بدورها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن كوريا الجنوبية سلمت واشنطن، مواطنا روسيا يدعى فلاديمير دوناييف، يبلغ من العمر 38 عاما، لتورطه في هجمات سيبرانية، وقالت في بيان، إنه بحسب وثائق المحكمة، كان دوناييف عضوا في منظمة عابرة للدول مختصة في الجرائم السيبرانية وكانت تقوم بزرع فيروس يستهدف العمليات الحاسوبية المصرفية وبرمجية الفدية «تريكبوت» المخربة.

ويواجه دوناييف، أحكاما بالسجن قد يصل مجموعها إلى مدة 60 عاما في حال ثبوت ذنبه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.