فرنسا تحاصر أموال «الإرهاب» وتعزز نهجها في مكافحة غسيل الأموال

بعد أن كانت فرنسا تُعد مكانًا وملاذا آمنا لغسيل الأموال نظرًا لاقتصادها الكبير واستقرارها السياسي ونظامها المالي المتطور وعلاقاتها التجارية، اتخذت فرنسا عدة خطوات مهمة لتعزيز نهجها في مكافحة غسيل الأموال، وجعلت من إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية، وهي تسعى إلى تحقيقها على المستويين الأوروبي والدولي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

جهود فرنسا في مكافحة غسيل الأموال

وأوضح التقرير، أن العديد من الالتزامات المنصوص عليها في توجيه مكافحة غسل الأموال في فرنسا قد نفذت بالفعل، منها إنشاء سجل حسابات بنكية، وشفافية الصناديق الاستئمانية المنشأة في فرنسا، والالتزام المفروض على تجار الأعمال الفنية، والمشاركين في أنشطة تأجير العقارات وقطاع الأصول الرقمية، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز القانون الجديد الإطار الوطني للعمل ضد التدفقات المالية غير المشروعة.

قوانين الاتحاد الأوروبي في مجابهة غسيل الأموال هي الأشد صرامة

وأشار التقرير، إلى أن قوانين التكتل الأوروبي عامة وفي فرنسا خاصة لمكافحة غسيل وتبييض الأموال هي الأشد صرامة عالميا، لكن حدود تنفيذها لاتزال ضعيفة، كون أن المؤسسات والأجهزة المنوطة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تواجه عقبات كثيرة بالتزامن مع وجود مساعي لتغيير هذا الوضع، كما يمهد القانون الفرنسي الطريق للدخول في علاقات عمل عن بعد لتسهيل رحلة العميل، مع ضمان مستوى عالٍ من الأمن والامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال.