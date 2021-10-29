معلومات عن مؤتمر «يوم المدن العالمي» بالأقصر.. ينطلق غدا

ينطلق مؤتمر يوم المدن العالمي في الأقصر غدا السبت، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء، وذلك تزامنا مع يوم المدن العالمي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة يوم 31 أكتوبر من كل عام.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المؤتمر يتضمن تفاصيل ودلالات مهمة، خاصة في ظل انعقاده في الأقصر، ومن المقرر انعقاده على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

تفاصيل مؤتمر يوم المدن العالمي بالأقصر

ويهدف المؤتمر إلى تعريف العالم بتجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية المتطورة والبنية التحتية.

ومن المقرر مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في الجلسة الافتتاحية مع حضور عدد من الوزراء والمحافظين والعُمد من مختلف دول العالم، وعلى رأسهم ميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويستعرض المؤتمر قيام مصر بإنشاء أكثر من 14 مدينة ذكية جديدة وتطوير المدن القائمة وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على المناطق غير الآمنة والعشوائيات.

مؤتمر يوم المدن العالمي يكشف تفاصيل إنشاء المدن الذكية في مصر

يأتي ذلك بالإضافة لإبراز دخول مصر عصر المدن الذكية فى إطار جهود الحكومة للتحول إلى المجتمع الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعرض المؤتمر تبني الدولة لاستراتيجية للتنمية العمرانية واهتمام القيادة السياسية بالتطوير وإزالة أي معوقات تواجه المدن.

كما يستعرض المؤتمر نماذج من المشروعات التي تنفذها الدولة، وعلى رأسها مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة» لتحسين معيشة 58 مليون مواطن مصري بالقرى.