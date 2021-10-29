رامي عياش يصل القاهرة لإحياء حفل مهرجان «سوشياليستا» على شرف زوجته

وصل الفنان اللبناني رامي عياش، إلى القاهرة، استعدادا لإحياء حفل غنائي مساء اليوم في منطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والجمهور، وسيكون هذا الحفل على شرف زوجته داليدا عياش، التي تتواجد معه هي الأخرى في القاهرة، حسبما أكدت الشركة المنظمة للحفل في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

رامي عياش وزوجته في مصر

وسيكون حفل رامي عياش على هامش فعاليات انطلاق مهرجان «سوشياليستا للأزياء والموضة»، الذي تشارك فيه زوجته داليدا عياش، اليوم، بتقديم عرض أزياء خاص تستعرض من خلاله «الكوليكشن» الجديد الخاص بها.

وعلى هامش عرض الأزياء الخاص بداليدا عياش، سيقدم رامي حفل غنائي ليكون داعما لزوجته ومشجعا لها، كما يفعل في كل الأحداث الفنية التي تشارك فيها، التي يحرص دائما على التواجد بجانبها فيها.

آخر أعمال رامي عياش

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان رامي عياش، كانت أغنية «دقي يامزيكا»، التي قدمها بالتعاون مع الشاعرة منة عدلي القيعي، ومن ألحان عبد الرحمن رشدي وتوزيع النابلسي.

وتقول كلمات الأغنية:

دقي يا مزيكا وأنا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

دقي يا مزيكا وأنا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

خلي الفن يرقق حالنا دي وعود بتعود تاني

عشنا في حاجات حصلت مش بأدينا بكره هتتصلح بالمغنا

دقي يا مزيكا وأنا معاكي في ناس سهرانة وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

مش قادر استنا خلاص لما أرجع وألاقيني وسط اللمة

والشامي علي المغربي يتجمع واللي اطفي يرجع يتلمع

مش جايز الأفلام دي وجدها بيجيب العشاق على طيفها

مين فينا كان مشتاق مره وماشفش حبيبوه في حواديتها

خلي الفن يرقق حالنا دي وعود بتعود تاني

عشنا في حاجات حصلت مش بأدينا بكره هتتصلح بالمغنا

دقي يا مزيكا وأنا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي