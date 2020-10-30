نجوم الفن يشاركون رامى عياش في كليب "دقي يا مزيكا" بختام الجونة

يعود النجم رامي عياش، للظهور مرة أخرى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بمشاركة المهندسان نجيب ساويرس وسميح ساويرس في كليب "دقي يا مزيكا"، وهي الأغنية التي شهدت نجاحا كبيرا في حفل افتتاح المهرجان في دورته الرابعة.

وشارك في فيديو كليب أغنية دقي يا مزيكا، عدد من الفنانين والنجوم مثل يسرا وليلى علوى وجمال سليمان وأمينة خليل وغيرهم.

وأعرب رامي عياش عن سعادته بنجاح أغنيته "دقي يا مزيكا"، والتي تأتي في إطار مشاركته الأولى بالمهرجان هذا العام، وتمنى التوفيق للقائمين على المهرجان في دوراته المقبلة.

وينطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وبدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة اليوم، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، وفاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب، لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.