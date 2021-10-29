صياد كفر الشيخ طلعله في الشبكة تمساحين: مسكنا واحد والتاني هرب (صور)

كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة صباحا، بينما كان بعض الصيادين يمارسون عملهم كالمعتاد ويلقون شباك الصيد في المياه، بمنطقة «محلة مالك» التابعة لمركز دسوق وبالقرب من مياه النيل برشيد، عسى أن تخرج حاملةً صيدًا ثمينًا، إلا أن ما جلبته الشبكة هالهم وأرعبهم، إذ فوجئوا بتمساحين يهاجمان المركب الذي يستقلونه، لتتحول الرحلة من صيد الأسماك لصيد التماسيح، إذ كرّس الصيادون الـ3 جهدهم للإمساك بالتمساحين بدلا من أن يقتلوهما، وفر أحد التماسيح هاربا بينما استطاع محمد علي الجداوي، الإمساك بالتمساح عبر شباك الصيد.

«كنا بنصطاد في منطقة محلة مالك، وفجأة هاجمنا 2 من التماسيح، وحاولنا نكون هاديين، ونصطاد التماسيح علشان ميأذوش حد، وواحد هرب الكبير، والصغير مسكناه بالشباك»، هكذا يروي محمد الجداوي، الصياد الذي استطاع الإمساك بالتمساح كواليس عملية صيد والإمساك بالتمساح: «ودي مش اول مرة، قبل كدة تعرضنا لمهاجمة التماسيح، يعني ده معناه ان فيه تماسيح موجودة في المنطقة، علشان كدة لازم المسئولين يتصرفوا».

الصياد قتل التمساح وحنطه

لم تنته رحلة صيد التمساح عند الإمساك به، بينما أقدم الصياد على قتل التمساح وتصفية أعضائه وتحنيطه: «قبل كدة قولت إننا اتعرضنا لمهاجمة تماسيح، محدش صدقنا، فلما قدرت أمسك التمساح ده قولت لازم أقتله وأحنطه علشان الناس يشوفوه، وفعلا عملت فيه كدة، بس أكيد التمساح ده مش جاي من بعيد، وكان لازم المسؤولين ياخدوا التمساح مننا علشان يتحط في حديقة أو متحف».

الحديث عن أن التمساح غير حقيقي نفاه جملةً وتفصيلًا إبراهيم محمد: «الناس بتقول التمساح مش حقيقي، وأنا بقولهم تعالوا شوفوه، شكله جاي من المياه المالحة، وشادد مع المياه، وأكيد فيه كتير ولازم المسئؤلين يبحثوا الأمر ده، وإحنا كنا بنصطاد عادي وفجأة هاجمونا، واحد هرب في المياه والتاني مسكناه كدة، زمايلنا لقوا قبل كدة بس حاولنا نمسك التمساح علشان الكل يحترس».