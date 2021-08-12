انتشال جثة شخص لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بدسوق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بمساعدة عدد من صيادي مدينة دسوق، جثة رجل أربعيني، لقي مصرعه بنهر النيل بالقرب من بنك القاهرة.

تلقي اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا، اليوم، من مأمور قسم شرطة دسوق، بورود بلاغ بغرق شخص بنهر النيل بالقرب من بنك القاهرة بوسط مدينة دسوق.

تحركت قوات الإنقاذ النهري إلي موقع البلاغ، وباشرت البحث عن الشخص الغارق، فيما قام عدد من الصيادين بإلقاء شباك الصيد في محاولة للبحث عن الجثمان، ليتم العثور على الجثة، وتبين أنها لرجل يدعى «رمضان محمود أحمد»، 40 عامًا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جري نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وفي وقت سابق اليوم لقى شاب مصرعه غرقًا في مياه البحر المتوسط بشاطئ «الزهراء»، التابع لمصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

وهذه أول حال غرق يشهدها مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ هذا الموسم، بعدما استعانت المحافظة منذ شهر بشركة إنقاذ متخصصة ما قلل حالات الغرق وتم إنقاذ أكثر من 900 شخص من بداية تسلم الشركة مهام عملها في المصيف.