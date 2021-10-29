«سحر» دخلت المستشفى لـ«حقن ضلع» خرجت بشلل

إهمال طبي يتسبب في إصابة سيدة أربعينية بشلل داخل أحد المستشفيات الشهيرة، ففي يوم 30 سبتمبر الماضي، دخلت «سحر» إلى مستشفى بأحد أحياء القاهرة الراقية لإجراء عملية «حقن» كنوع من التداوي بعدما خضعت لعملية استصال «الكلى» في مستشفى بإحدى الدول العربية، ولكنها القدر كتب لها أن تدخل هذا المستشفى للعلاج بعد استئصال الكلى، لتخرج مصابة بشلل قدره 65% من كامل الجسد بسبب خطأ طبي من طبيبة.

المرحلة الأخيرة السبب في الشلل

جاءت «سحر» منذ فترة قصيرة لإجراء عملية جراحية داخل مستشفى شهير بمنطقة النزهة، وعقب وصولها هناك تقابلت مع الطبيبة التي تسلمت حالتها وطمأنتها، مؤكدة لها أن الأمر لا يحتاج القلق المسيطر عليها والبادي على وجهها، وأن الحقن لا يستغرق أكثر من 10 دقائق تحت الأشعة المقطعية.

«قالت هتديني مخدر لتسكين الآلام، وانتهت العملية الأولى، وكان لسه فيه مرحلة أخيرة وهي مرحلة الحقن الثانية وموعدها يوم 20 أكتوبر الجاري»، بحسب حديث «سحر» لـ«الوطن».

حقنتها في الحبل الشوكي

دلفت السيدة داخل العيادة الطبية لتلقي الحقن الثاني، صباح يوم 20 أكتوبر، حيث سألت عن مكان توجهها فأخبرتها الطبيبة أنهم سيتوجهون إلى غرفة أخرى وليست غرفة الأشعة، في حين أن عملية الحقن يجب أن تجرى تحت جهاز الأشعة، وحال مناقشة المريضة «المجني عليها» الطبيبة تراجعت عن حديثها وتوجهت بها إلى غرفة الأشعة، وحال ذلك استعدت الطبيبة جيداً ثم التقطت «الحقنة» وحقنت المجني عليها في منطقة الظهر وتحديدا في الحبل الشوكي، في حين أن الحقن يجب أن يكون أعلى الضلع الأيسر.

تنميل وفقد للتوازن

شعور مؤلم انتاب «سحر» عقب تلقيها «الحقنة»، حيث شعرت وكأن أطرافها قد شُلت في الحال، وبكشف الطبيبة عليها عقب استغاثات المجني عليها المكتوبة هرولت في صدمة لتعود مصطحبة طبيبة مخ وأعصاب للكشف على الضحية، والتي أكدت إصابتها بشلل نتيجة الحقن في منطقة الظهر وبالتحديد في عصب الحبل الشوكي.

شلل يبلغ 65% من الجسد

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغاً من محامي السيدة المجني عليها يفيد بإصابتها بشلل يبلغ 65% من كامل الجسد نتيجة الإهمال الطبي من جانب الطبيبة والتي تعمل في أحد المستشفيات الشهيرة والذي يحمل رقم 13728 لعام 2020-2021، وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.