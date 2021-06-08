وُلدت بانسداد في الأنف.. عملية جراحية تنقذ الرضيعة «حورية» من الموت

نجحت جهود الأجهزة الطبية بصحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، في إنقاذ الطفلة «حورية» حديثة الولادة من الموت والحفاظ على حياتها وذلك بالتنسيق مع مستشفى بنها التخصصي بعد إجراء عملية جراحة العظام في وجه الرضيعة عقب ولادتها بأحد مستشفيات الغردقة بعيب خلقي نادر الحدوث لا تتعدى نسبته واحد في المليون.

كانت الطفلة حورية ولدت في أحد مستشفيات الغردقة بعيب خلقي بانسداد كلي بفتحتي عظام الأنف وهو عيب خلقي مهدد للحياة ويحدث بنسبة واحد في المليون وتحتاج لجراحة عاجلة للحفاظ على حياتها وإبقائها على قيد الحياة لا تتعدى نسبة نجاحها 20% وتحتاج إلى نقلها إلى أحد المراكز التخصصية المؤهلة للجراحات الدقيقة لتلك الحالات.

ومن جانبه، تدخل الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لإنقاذ الرضيعة من الموت وتم استقبال الحالة بحضانة مستشفى الغردقة العام، وتم التنسيق مع مستشفى بنها التخصصي لاستقبال حالة الرضيعة.

ونجح فريق طبى بقيادة دكتور هيثم عبد المنعم استشارى الأنف والأذن مستشفى بنها التخصصي، في إجراء العميلة باستخدام مناظير دقيقة في عظام الوجه لإصلاح العيب الخلقي وإعادة الطفلة لحضانة مستشفى الغردقة العام لاستكمال العلاج ووضعها تحت الملاحظة.

يقول دكتور شادي باسم مدير إدارة الطوارئ بصحة البحر الأحمر إن العيب الخلقي لانسداد فتحتي الأنف هو عيب نادر الحدوث ويحدث بنسبة واحد في المليون وعلاجه يحتاج لعملية مناظير دقيقة ومركز متخصص ونسبة نجاح مثل هذه العمليات لا تتعدى نسبة 20 %.

وأشاد شادي باسم بمجهودات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والذي تابع حالة الطفلة حورية منذ وضعها في حضانة مستشفى الغردقة العام والتنسيق لإجراء العملية الدقيقة على نفقة الدولة واستكمال علاجها بحضانة مستشفى الغردقة العام، لافتاً إلى مهارة الفريق الطبي الذي أجرى العميلة.