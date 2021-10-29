شادي شامل يصل العالمية بـ«تايلة».. غناها مع «جيبسي كينجز» الإسباني

أطلق الفنان شادي شامل، كليب أغنية «تايلة»، التي تعد أولى أغانيه العالمية بمشاركة الفريق الإسباني الشهير «جيبسي كينجز»، عبر قناته الخاصة على «يوتيوب»، التي تعتبر أيضا أولى تجارب الفريق بعمل يحتوي على اللهجة العربية، إلى جانب لغتهم الأصلية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، ردود أفعال إيجابية من متابعي شادي شامل، ومحبي الفريق الإسباني الشهير، بالإضافة إلى إشادة عدد من صناع الأغنية في العالم العربي بأداء شادي مع أندريه رييس مطرب «جيبسي كينجيز»، التي جاءت بندية وتوافق بأداء مبهر، بالإضافة إلى استعراضات رائعة للموديل الرومانية، دانا.

تفاصيل أغنية «تايلة» وأصل الكلمة

وكشف شادي شامل، في بيان صحفي، أن «تايلة هي اسم بنت، واستغرق تصوير الأغنية 3 أيام، ما بين فرنسا ودبي، وتم التسجيل في باريس، والكليب من إخراج عمر ومازن الجبلي».

وأغنية «تايلة» باللهجتين العربية والإسبانية، وهي لحن وغناء شادي شامل، وتعد انطلاقة قوية لأولى خطواته نحو العالمية.

وقررت «جيبسي كينجز»- أشهر فرق «الفلامنجو» على الإطلاق- مشاركة النجم المصري غناء «تايلة»، التي تعد أول أغنية عربية لهم في تاريخهم، وهي من كلمات الشاعر الغنائي المصري الكبير مدحت الخولي.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تقدم عليها فرقة «جيبسي كينجز» العالمية نحو عالم الغناء العربي منذ تأسيسها عام 1983، مما يعد علامة نجاح كبيرة في مسيرة المطرب «شامل» الذي فاز بلقب «العندليب» ضمن مسابقة «العندليب من يكون» التي أجرتها قناة MBC عام 2006.

«جيبسي كينجز» تعني ملوك الغجر

وتعني «جيبسي كينجز» «ملوك الغجر»، وهي فرقة موسيقية من بلدية «آرل ومونبلييه» في جنوب فرنسا، وتؤدي أغاني الفلامينكو بلهجة أندلسية إسبانية، فعلى الرغم من أن أعضاء المجموعة قد ولدوا في فرنسا إلا أن أغلبهم من «خيتانوس» غجر إسبانيا، الذين خرجوا من «كاتالونيا» أثناء الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1930.

وقال شامل، إن لقاءه مع أعضاء «جيبسي كينجز» جاء صدفة، حين كان يسجل لحن أغنيته في أحد الاستديوهات العريقة في باريس، حيث استمعوا إلى اللحن الموسيقي وأعجبوا به أيما إعجاب.

تفاصيل تسجيل الأغنية

وأضاف أن أعضاء الفرقة تجمعوا حينها في إحدى غرف الأستوديو، وأخذوا يرددون عزف «الموتيفة اللحنية» للأغنية مرات عدة باستخدام جيتاراتهم الوترية بطريقة «الفلامنجو» الشهيرة.

وأوضح شامل أن «جيبسي كينجز»، أبلغته برغبتها بعقد إنتاج مشترك لأغنية «تايلة.. تايلة»، وقد شعرت بسعادة بالغة لذلك التقدير العالي الذي يأتي من فرقة عظيمة لها تاريخها الفني العريق عالميا، كما تعتبر محطة فنية مهمة بالنسبة لي وأيضا انفتاحا للموسيقى العربية خارج محيطها.

غناء الفلامنكو

وذكر «أندريه رييس» المغني الرئيس في الفرقة في تصريح صحافي له، أن أعضاء «جيبسي كينجز» بقيادته رأوا أن «الموتيفة» اللحنية لموسيقى الأغنية تتماهى كثيرا مع جذور غناء «الفلامنكو» التي لا تزال تحتفظ بشرقيتها إلى الآن.

وأشار إلى أنه تم ترجمة عدد من الكوبليهات الشعرية للأغنية من العربية إلى الإسبانية ليتسنى للفرقة غناءها بلغتهم التي يفهمها عدد كبير من شعوب دول العالم.

وقامت «جيبسي كينجز» بوضع توزيع موسيقي للحن بطريقة الفلامنجو، حيث يتشارك في عزفها وغنائها جميع أعضاء الفرقة مع «شامل» مستخدمين جيتارات أسبانية غير إلكترونية والتصفيق بالأكف مع إيقاعات قوية تثير الفرح والسعادة.

وسجل الجانبان أغنية «تايلة» في فرنسا بعد عمل «مكساج» لها في باريس بإشراف مهندس صوت مرموق بالتعاون مع الموزع الموسيقى المصري المعروف «مهاب سامي».

ولفت شامل، إلى أن الاتفاق المشترك مع «جيبسي كينجز» نص على تتضمين أغنية «تايلة.. تايلة» ضمن فقرات الحفل الكبير الذي أقامته في أوبرا دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 21 و 22 من مايو الماضي.

ونوه بأن الأغنية التي شارك بغنائها مع «جيبسي كينجز» في حفل أوبرا دبي، لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور.

تصوير فيديو كليب خاص بالأغنية

وبين شامل، أنه تم تصوير فيديو كليب خاص بالأغنية، خلال تواجد أعضاء الفرقة في دبي، أخرجه كل من مازن الجبلي وعمر الجبلي، باستخدام كاميرات ذات تقنية عالية وإضاءات متطورة.

وأضاف أن المخرجين المتميزين استعانا بطائرة «درون» أثناء التصوير الخارجي الكليب.

وترجع الأصول العربية للفلامينكو لوجود العرب المسلمين في الأندلس قرابة ثمانية قرون، حيث جلبوا معهم ألحانا ومقامات وإيقاعات وآلات وموسيقاهم من الشرق.