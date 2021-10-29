شرم الشيخ تستضيف مسابقة ملكات جمال القارات بمشاركة 73 دولة

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدأ منذ قليل حفل تتويج مسابقة ملكات جمال القارات Miss Intercontinental 2021 في دورتها الـ49، التي تستضيفها الساحة الأمامية لمتحف شرم الشيخ.

ويشارك في هذه المسابقة 73 دولة من مختلف دول العالم، وينظمها أحد المستثمرين السياحيين.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن رعاية الوزارة لهذا الحفل يأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الفعاليات والأحداث المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، وإبراز المنتج السياحي الجديد المتكامل الذي تتبناه الدولة وتعمل على الترويج له، الذي يجمع بين منتجات سياحية متعددة وهي السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية، من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

تسيير خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر

جدير بالذكر أنه منذ يوم الأربعاء الماضي، بدأ تسيير خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة واحدة أسبوعيا بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب يبلغ 1800 جنيه، وذلك حتى يتمكن السائحين خلال زيارتهم لمصر من زيارة مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية بمدينة الأقصر.