«الكهرباء»: غرف عمليات بجميع الشركات لمواجهة الأمطار والأعطال المفاجئة

اتخذت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، عددًا من الإجراءات لمواجهة سقوط الأمطار وموجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد، من خلال القيام بأعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب المياه في حالة سقوط أمطار شديدة.

تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء شكلت غرف عمليات، سواء مركزية بجميع شركات التوزيع وشركات النقل، أو مركز تحكم خاص بمركز التحكم القومي؛ لمتابعة دقيقة لكل ما يحدث من أعطال مفاجئة.

مد المنشآت الحيوية بمولدات الطوارئ

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى قيام الشركات بمد المنشآت الحيوية بمولدات الطوارئ وإصدار تعليمات لكافة رؤساء شركات النقل والتوزيع، بإجراءات فورية بمراجعة الخطوط والشبكات لمواجهة سقوط الأمطار، لافتا إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع لمواجهة أي عطل في دائرة من الدوائر.

صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية

وقال «حمزة»، إن جميع الشركات استعدت لدخول فصل الشتاء، من خلال عمل صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية وإعادة تربيط المناولات ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار، لافتا إلى إخطار المحافظات ومجالس المدن والوحدات المحلية بمراجعة توصيلهم بالإنارة العامة لتجنب الصعق لأي مواطن.

عدم الاقتراب من المهمات الكهربائية

وطالب المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة؛ حرصًا على سلامتهم والاتصال سريعًا على رقم 121 لتلقى أي شكاوى من خط أرضي أو محمول على مدى 24 ساعة، مؤكدًا أن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.