نصائح يجب اتباعها عند سقوط الأمطار لتجنب مخاطر الكهرباء

بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، شهدت محافظات مصر تقلبات جوية ما بين انخفاضات وارتفاعات في درجات الحرارة، فضلاً عن سقوط أمطار وصلت لرعدية في بعض الأحيان على غالبية الأنحاء، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على مناطق من مطروح وامتدت لكفر الشيخ والبحيرة، وهذه الأجواء تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لكنها غير قوية، وتستمر خلال الأيام المقبلة، حيث تزيد فرص سقوط الأمطار الغزيرة خلال الـ48 ساعة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» النصائح والارشادات التي يجب اتباعها في التعامل مع مهمات الكهرباء عند سقوط الأمطار، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي، حرصا على نشر الوعي بين المستهلكين في كافة الجوانب، وجاءت الارشادات كالتالي:

نصائح لتجنب أخطار الكهرباء عند تساقط الأمطار

- يجب الابتعاد عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أعمدة إنارة، أكشاك أو كابلات الكهرباء.

- في حالة وجود أسلاك كهربائية مكشوفة يمتنع الاقتراب منها تماما.

- الإبلاغ عن أماكن الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة والاتصال بشكل فوري وسريع بشركة الكهرباء على الخط الساخن 121.

- عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

- يجب توعية الأطفال الصغار بشكل خاص بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا «السلوم، مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل لرعدية أحيانا خلال السبت الموافق 30 أكتوبر، فيما تشهد السواحل الشرقية، و جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة، على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن يشهد طقس الأحد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، شمال ووسط الدلتا، فيما تكون فرص سقوط الأمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.