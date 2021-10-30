إصابة المطرب كريم محسن بفيروس كورونا

أعلن المطرب كريم محسن، إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وحرص الجمهور على الدعاء له.

إصابة كريم محسن بفيروس كورونا

ونشر كريم محسن صورة التحليل الخاصة بكورونا، والتي جاءت نتيجتها إيجابية، على موقع «انستجرام»، معلقًا: «الحمدلله على كل شيء ادعولى محتاج دعواتكم إيجابي كورونا».

يذكر أن الفنان كريم محسن كان قد تواجدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية الشهر الجاري؛ للحصول على الإقامة الذهبية هناك، وأعلن عن هذا الأمر من خلال منشور على صفحته الشخصية بموقع «انستجرام»، قائلًا: «ماشاء الله ولا قوة إلا بالله، شكرا لبلدي الثاني ومسقط رأسي دولة الإمارات العربية المتحدة على منحي الإقامة الذهبية».

وأضاف: «كل الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكل الشكر والتقدير لهيئة الثقافة والفنون في دبي على دعمها للفنانين والمبدعين، شرف كبير ليا وأخص بالشكر أخويا وصديقي الفنان الإماراتي سعيد عبد العزيز على تعبك معايا».

آخر أعمال كريم محسن

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها الفنان كريم محسن، أغنية من ألحانه قدمها المطرب علي كاكولي بعنوان «النفخة الكدابة».

وتقول كلمات الأغنية..

طب كنت فين يا لأ

لما لما أنا قلت آه

وكنت فين يا عقلي

لما لما مشيت وراه

بعد لما فقت لقيت الموت بجد

أرحم من إني أعيش لو ثانية وحدة كمان معاه

طب كنت فين يا لأ

لما لما أنا قلت آه

وكنت فين يا عقلي لما لما مشيت وراه

بعد لما فقت لقيت الموت بجد

أرحم من إني أعيش لو ثانية وحدة كمان معاه

هيقول ارجع لو عشان سبتو مش ناقصة كآبة

في ناس تمسك فيك لما تكون هيا المتسابة

نافخ نفسه وعلى ايه وعليه ليه نافش ريشو

هبعد عنو عنو ما بق من النفخة الكدابة

هيقول ارجع لو عشان سبتو مش ناقصة كآبة

في ناس تمسك فيك لما تكون هيا المتسابة

نافخ نفسه وعلى ايه وعليه ليه نافش ريشو

هبعد عنو عنو ما بق من النفخة الكدابة

مع مرور الوقت عرفت عرفت اني نجيت

أول ما خدت بعضي أنا وبعيد بعيد

مشيت ده أنا أكبر مقلب خدتو كان في حياتي

هو ده كان كابوس والحمد لله إني خلاص صحيت