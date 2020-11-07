وفاة "روميو" مدير أعمال الفنان كريم محسن عن عمر ناهز 30 عاما

توفى منذ قليل "روميو" مدير أعمال الفنان والمطرب كريم محسن عن عمر ناهز 30 عاما.

وأعلن "كريم" خبر وفاة مدير أعماله عبر صفحته الرسمية على "فس بوك"، قائلا "لا إله إلا الله ربنا يرحمك يا حبيبي ويجعل مثواك الجنة، والله ما مصدق ربنا يصبر أهلك إنا لله و إنا إليه راجعون".

كان الفنان كريم محسن قد عاد إلى الساحة الغنائية، بعد فترة غياب طويلة، بأغنية سنجل بعنوان «وسع وسع» طرحها عبر قناة شركته الإنتاجية «مزيكا» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»

وتحدث «كريم»، لـ«الوطن»، عن أسباب تقلص أعماله الفنية خلال الفترة الماضية، قائلاً: «فى بداية العام الماضى أطلقت ألبومى الأخير بالتعاون مع شركة مزيكا والمنتج محسن جابر بعنوان (أنا عربى)، وتركته فى الأسواق المصرية والعربية لكى يأخذ حقه فى الانتشار، والحمد الله حقق العمل مردوداً جيداً مع الجمهور، ووصل عدد مشاهداته وتحميله عبر المواقع الإلكترونية إلى الملايين، وبعدها أخذت فترة راحة لكى أعيد فيها حساباتى، ورغم ذلك رفضت الابتعاد عن جمهورى، وأحييت طيلة العامين الماضى والحالى أكثر من عشر حفلات غنائية داخل مصر وخارجها».

وعن دوافع اختياره أغنية «وسع وسع» لكى يعود بها للساحة الفنية، قال: «أحببت أن أعود لجمهورى بأغنية صيفية مبهجة، خصوصاً أننى منذ فترة طويلة لم أقدم أغنيات المقسوم، فوضع الملحن مودى سعيد اللحن الموسيقى لها وأكملها الموزع زووم، أما عن الكلمات المستخدمة فيها، فعادة ما تنقسم مثل هذه النوعية من الأعمال إلى لونين، أحدهما ذو قصة ونقدمه فى ألبوماتنا، والآخر أغنية مقسوم ونستخدمها فى الحفلات والأفراح وأعياد الميلاد».