وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل لتطوير مؤشرات قياس الأداء

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ ورشة عمل على مدار يومين حول آليات تحديث وتطوير مؤشرات قياس الأداء الإستراتيجية والتفيذية لبرامج ومشروعات الوزارة.

وبدأ اليوم الأول من ورشة العمل بكلمة افتتاحية من المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ استعرض فيها أهم برامج الوزارة ومؤشرات قياس الأداء والخريطة الإستراتيجية للوزارة.

كما قدمت الدكتورة ريم عبدالحليم، مدير مكون التخطيط بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي؛ عرضًا مستفيضًا للمشروع وأهدافه وأهم آليات تنفيذه.

محاضرة حول صياغة مؤشرات قياس الأداء

وقدم الدكتور أحمد عاشور، الخبير الاقتصادي بالمشروع محاضرة حول صياغة مؤشرات قياس الأداء على مستوى المخرج والنتيجة والأثر.

وخلال اليوم الثاني من ورشة العمل تم وضع نماذج تطبيقية على الخطة الإستراتيجية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقترحات لتطوير مؤشرات قياس الأداء.

حضر ورشة العمل عدد من مساعدي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورؤساء القطاعات والوحدات النوعية والمشروعات، وإدارات التخطيط الإستراتيجي.