وزيرة التخطيط: عمل المرأة يساهم في النمو ويقلل معدلات الفقر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، إن التحدي الرئيسي للمساواة بين الجنسين هو مشاركة المرأة في القوى العاملة، موضحة أن عمل المرأة يضيف إلى قوة العمل ويساهم في النمو، وبالتالي تقل معدلات الفقر.

وجاء ذلك خلال ترؤس وزيرة التخطيط، الجلسة الثنائية مع مديرية المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تم تنظيمه تحت عنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة»، ضمن فعاليات زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له من أعضاء الحكومة لفرنسا.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، إلى أن إحدى ركائز «الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية»، تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يمكن رصده من خلال معدل مشاركتها في سوق العمل.

وبشأن تأثير كورونا على المرأة المصرية والإجراءات التي قامت بها الدولة لحمايتها؛ قالت إن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل سجلت 13.8% عام 2019، وسجلت مصر 0.449 على مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي GII خلال نفس العام، موضحة أن معدل البطالة بين الإناث انخفض من 21.4% في 2018 إلى 17.7% في 2020، على الرغم من تأثيرات الجائحة، مشيرة إلى استهداف الدولة المصرية التحسن في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 23%، ووصول مؤشر الابتكار العالمي إلى 0.367 بحلول عام 2030.

وعن إجراءات الدولة المصرية لحماية المرأة في مواجهة تحدي كوفيد-19، أكدت أن تلك الإجراءات شملت منح النساء العاملات إجازة استثنائية للحوامل أو الموظفات اللاتي يعتنين بأطفال عمرهم 12 عامًا أو أقل، مشيرة إلى استمرار البرنامج التدريبي «القيادة التنفيذية للمرأة»، والذي يقدمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- رغم ظروف الجائحة، كما تم إطلاق مختبر الابتكار المستدام الذي يستهدف بشكل خاص التمكين الاقتصادي للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2021.

العنف الأسري ضد النساء والأطفال

ولفتت إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة للتصدي للعنف الأسري ضد النساء والأطفال خلال الوباء، مؤكدة أن العزلة قد تعرض النساء والفتيات لمزيد من العنف، فضلًا عن إطلاق حملات توعية تستهدف النساء في 922 قرية بجميع أنحاء مصر بهدف زيادة وعيهن بقنوات انتقال فيروس كورونا المحتملة والتدابير الاحترازية اللازمة.

وأشارت السعيد إلى جهود الحكومة المصرية في مجال المساواة بين الجنسين، حيث أوضحت أن الدولة اتخذت بعض الخطوات المؤسسية المهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا، منها إحياء عملية نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينها في السياق المصري من خلال عملية شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية (EGES)، موضحة أنه يمكن للشركات والكيانات التجارية التقدم للحصول على تلك الشهادة.

وشددت السعيد، أن الختم يوفر إرشادات للشركات المصرية حول كيفية مواجهة التحديات التي تواجه المرأة، مثل الوصول إلى العمل، وعدم المساواة في الأجور، والتحرش الجنسي.

وقالت إن مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق نموذج سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أنه يركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

المساواة بين الجنسين

وتابعت أن من بين جهود الحكومة المصرية في مجال المساواة بين الجنسين، قانون الاستثمار «قانون رقم 17/2017، المادة 2»، والمخصص لضمان تكافؤ الفرص الاستثمارية لكل من الرجال والنساء، كما تم تعديل قانون الميراث «قانون رقم 219/2017» لفرض عقوبات أكثر صرامة على من يحجب الميراث عن من له الحق في هذا الميراث، ما يكون له أثر كبير على المرأة، وأشارت إلى الاعتراف بالمرأة المعيلة وفقا لقانون الضرائب الموحد رقم 91/2005 والمعدل بالقانون رقم 11/2013، وإصدار هيئة الرقابة المالية خلال 2019 المرسومين رقم 123 و124، والذين ينصان على وجوب تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات المالية.

وقالت وزيرة التخطيط، فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي للمرأة، إن هناك محور آخر تعالج الحكومة المصرية من خلاله المساواة بين الجنسين، وهو التمكين الاقتصادي من خلال الشمول المالي، حيث تضاعفت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية تقريبًا لتصل إلى 27% في عام 2019، ارتفاعًا من 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية في عام 2020 على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى المشروعات متناهية الصغر، بنسبة تعثر لا تتجاوز 1%، علاوة على ذلك، زادت أرصدة التمويل الأصغر الموجهة للنساء خلال 2020 لتشكل 62% من إجمالي المستفيدين من برامج التمويل الأصغر.

وأضافت أن البنك المركزي المصري أدخل عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة؛ منها إصدار إرشادات للبنوك لجمع البيانات المصنفة حسب الجنس والإبلاغ عنها بهدف تتبع التقدم في الشمول المالي للمرأة، وتوحيد تعريف الأعمال المملوكة للنساء، وإصدار لوائح جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة التمويل الأصغر التي تخدم غير المتعاملين مع البنوك والذين يعانون من نقص في البنوك في مصر، وخاصة النساء.

وبشأن خطط الادخار المالي التي أنشأتها ودعمتها الحكومة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري تطبيق جمعيات المدخرات والقروض القروية، ما يسمح للمرأة بالادخار وتنمية رأس مالها المالي وبدء مشروعات صغيرة خاصة بها؛ وتستهدف هذه الجمعيات 500.000 امرأة في مختلف المحافظات.

وأشارت السعيد إلى أن إجمالي المبلغ الذي قدمه بنك ناصر لتمويل الأعمال الصغيرة الجديدة بلغ 346 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 71.431 خلال 19/2020، كما قدم البنك مبلغ إجمالي قدره 278.4 مليون جنيه مصري كقروض ميسرة لـ 32386، من بينهم برنامج قروض مستورة، بمبلغ إجمالي قدره 31.2 مليون جنيه وعدد مستفيدات 1713 مستفيدة خلال 2019/2020.

ولفتت إلى الشراكات من أجل المساواة بين الجنسين؛ موضحة أن الحكومة المصرية تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية الوطنيين والدوليين لتعزيز المساواة بين الجنسين، ويشمل هذا العمل الانضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور؛ حيث تقود المبادرة منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مشيرة إلى أن مصر لها انضمت في أوائل 2020 من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.

وقالت السعيد، إن الفجوة الرقمية ليست بين البلدان بعضها وبعض، بل داخل كل بلد أيضًا، مشيرة إلى أنه توجد فجوة رقمية بين الذكور والإناث، حيث 61.5% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عامًا يستخدمون الإنترنت، أما بالنسبة للإناث فإن هذه النسب تنخفض عن ذلك، وتؤدي هذه الفجوة الرقمية أيضًا إلى تفاقم الشمول المالي العادل والمساواة في الوصول إلى الخدمات المالية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت أنه وفقًا لمؤشر الجاهزية للشبكات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (NRI)، احتلت مصر المرتبة 115 من بين 134 دولة في المؤشر الفرعي حول الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في استخدام المدفوعات الرقمية عام 2020.