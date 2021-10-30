المتهمون بتعذيب شاب بمصحة إدمان المقطم: قيدناه بالحبال عشان نسيطر عليه

خضع المتهمون بتعذيب شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان في المقطم، لجلسة تحقيق جديدة، نسبت إليهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت شاب خلال محاولات علاجه، وإدارة منشأة علاجية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الإدارية المختصة، فيما أنكر المتهمون الثلاثة الاتهامات التي وجهت وأقروا أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، بل كانوا يحاولون مساعدته في التعافي من الإدمان، بعد إصابته بحالة هياج، لكنه توفي أثناء مقاومته لهم ومحاولته الهروب من داخل المصحة.

تعذيب شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان

«قيدناه بالحبال من إيديه ورجليه عشان نعرف نسيطر عليه، لأنه كان في حالة هياج تام، وظل يقاوم خلال 30 دقيقة بشكل متواصل حتى مات»، بهذه الكلمات نفى المتهمون بتعذيب شاب عشريني داخل مصحة لعلاج الإدمان، قتلهن مؤكدين أنه في أثناء علاج الشاب خارت قواه وسقط على الأرض فاقدًا للوعي، فاعتقدوا أنه لم يمت وأسرعوا في فك قيوده ومحاولة إفاقته حتى تأكدوا من وفاته، فجلس المتهمون سويًا واتفقوا على طريقة للتخلص من جثمان الشاب فأوهموا والده أنه مات خلال جلسة العلاج.

المتهمون ينكرون الجريمة

وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهمين ومواجهتهم برواية والد الشاب المجني عليه، الذي أوضح أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص في مصحة الإدمان أخبره بـ«ابنك تعبان تعالى بسرعة، ولما قولت لهم فيه حاجة حصلت لازم تقولوا ليا الحقيقة قالوا أيوه البقية في حياتك ابنك مات بشكل طبيعي، ولما رحت شوفته لقيت فيه آثار تقييد وتعذيب على جسمه عملت محضر بالواقعة».

وعقب انتهاء سماع رواية المتهمين، قررت النيابة العامة حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ضرب أفضى إلى موت وإدارة منشأة علاجية دون ترخيص.