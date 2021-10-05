الطب الشرعي: المتهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها في مصرف بالهرم مدمن مخدرات

قال مصدر بمصلحة الطب الشرعي، إنه بإجراء تحليل تعاطي المخدرات للمتهم بقتل زوجته بتهشيم رأسها وإلقاء جثتها في مصرف بالهرم، بناء على قرار النيابة العامة لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، تبين أن المتهم مدمن لمخدري «الاستروكس والحشيش».

وأضاف المصدر، أن العينة التي أخذت من المتهم خضعت لجميع فحوصات المخدرات، موضحا أنه يجرى كتابة تقرير الطب الشرعي وإرساله إلى النيابة العامة.

بداية الواقعة.. بلاغ من الزوج

وتعود الواقعة لتلقى مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا من أحد المواطنين، الأسبوع الماضي، باختفاء زوجته المدعوة «راضية ع. م. م» 41 سنة ربة منزل، وبفحص بلاغات الجثث المجهولة لم تنطبق مواصفات المتغيبة مع تلك الجثث.

وتوصلت تحريات فريق البحث بأن الزوجة كانت على خلاف مع زوجها، و تركت له المنزل قبل 15 يوما من الواقعة وذهبت إلى أسرتها في منطقة الهرم، وذهب الزوج إليها وأعادها مرة أخرى، وتوصلت التحريات بأن الزوج كان بصحبه زوجته في وقت معاصر لواقعة تغيبها.

القبض علي الزوج

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الزوج وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بقتل المجني عليها بسبب شكه في سلوكها بسبب تركها المنزل وتغيبها لأوقات كثيرة.

وأضاف المتهم، أنه يوم الواقعة طلب من زوجته الذهاب معه إلى مشوار، وأثناء سيرهما بجوار مصرف أخرج من ملابسه قطعه حديد وضربها على رأسها عدة ضربات وبعد التأكد من موتها قام بإلقاء الجثة في المصرف.

المتهم يرشد عن مكان الجثة

وقامت الأجهزة الأمنية باصطحاب المتهم إلى المصرف وأرشد عن مكان إلقاء الجثة وتمكنت القوات من انتشال الجثة وإرسالها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.