عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. كيف يمكن رصدها في ظل الأمطار والسحب؟

أفادت الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التوقعات تشير إلى احتمالية تعرض كوكب الأرض إلى عاصفة شمسية جيومغناطيسية قوية، من الفئة «G3» اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر 2021.

وحسبما جاء في بيان الجمعية الفلكية، فإن سحابة من الغاز «المتأين» فيما يعرف بـ«انبعاث كتلي إكليلي»، أدى إلى حدوث عاصفة جيومغناطيسية تتجه بشكل غير مباشر نحو المجال المغناطيسي للأرض.

كيف يمكن رصد العاصفة الشمسية مع تراكم السحب؟

يتزامن هذا الإعلان مع سقوط أمطار وتراكم السحب على معظم أنحاء الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بما يدعو للتساؤول حول كيفية رصد العاصفة الشمسية في ظل تراكم السحب وسقوط الأمطار.

الدكتور محمد غريب، الباحث في قسم بحوث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن» أن رصد ظاهرة التوهج الشمسي ليس له علاقة بتراكم السحب أو الأمطار، وإنما يتم بواسطة أجهزة وأدوات فلكية مخصصة لذلك، والعاصفة الشمسية هي عبارة عن نشاط شمسي يحدث تنطلق منه شحنات كهربية تضرب المجال المغناطيسي للأرض.

ظاهرة الشفق القطبي

وتابع غريب في حديثه عن الظاهرة المنتظر حدوثها اليوم، بأنه إذا كانت الشحنات الكهربية شديدة يمكن أن تتسرب شحنات منها وتضرب المجال المغناطيسي للأرض ويؤدي إلى حدوث ظاهرة «الشفق القطبي» والشفق القطبي هو عبارة عن مزيج من الألوان الخلابة الممزوجة تظهر في السماء بأشكال بصرية مختلفة.

إلى جانب ظاهرة الشفق، قد تؤثر تلك الشحنات على خطوط الضغط العالي للكهرباء في مناطق خطوط العرض العالية مثل كندا أو أمريكا، حيث تتأثر بالمجال المغناطيسي الذي تحدثه تلك الشحنات، بحسب قول الباحث في قسم بحوث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

يذكر أنه في مايو الماضي، أعلنت وكالة ناسا الأمريكية تعرض الأرض لعاصفة شمسية قوية نتج عنها عاصفة جيومغناطيسية.