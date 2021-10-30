متى تتوقف الأمطار؟.. «الأرصاد» تعلن موعد تحسن حالة الطقس

حالة من الترقب الشديد من جانب المواطنين حول حالة الطقس وسقوط الأمطار على مدار الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن شهدت عدد من المناطق المختلفة سقوط للأمطار الرعدية المتوسطة والغزيرة صباح اليوم السبت، وفقما نوهت عنه هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، والتي أوضحت أنه بدءا من اليوم السبت سيكون هناك موجة من تقلبات الطقس الجوية، بسقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدة مناطق.

ويتابع المواطنون حالة الطقس لمعرفة موعد تحسن حالة الطقس وتوقف الأمطار الغزيرة، وبالرغم من أن هيئة الأرصاد تحرص على نشر تفاصيل حالة الطقس باستمرار، إلا أنه تنوه عن تحديثاتها بشكل مستمر، نظرا لوجود أي من المتغيرات الجوية، والتي قد تحدث بشكل طارئ.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، موعد تحسن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد في بيانها، والتي جاءت كالتالي:

موعد تحسن حالة الطقس السيئ

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن تفلبات حالة الطس تستمر على مدار اليوم السبت، وتستمر حتى غدا الأحد، على أن يبدأ الطقس يوم الإثنين في تحسن حالة الطقس، وتبدأ تخف من حدة حالة عدم الاستقرار، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والشرقية.

وأشار شاهين خلال حديثه لـ«الوطن» أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها معظم الأنحاء اليوم السبت تستمر حتى غدا الأحد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن يتحسن الطقس بدء من يوم الإثنين، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم السبت يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وبدء من اليوم السبت يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

استمرار سقوط الأمطار حتى الغد

ويستمر سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية حتى غد الأحد، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، كما يكون هناك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنول الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.