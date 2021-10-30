براءة المتهم بالتحرش بفتاة في مترو السادات 

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، ببراءة المتهم «إسلام. س. خ» على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر وتغريمه 1000 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة في مترو السادات، وذلك عن طريق عمل أفعال وإشارات تحمل إيحاءات جنسية وجهها لفتاة، ولكنها استطاعت أن توثق فعلته وتنشرها على صفحتها على «فيس بوك».

السجن لمدة 3 سنوات

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد أجلت جلسته لليوم لنظر الاستئناف المقدم ضده على حكم حبسه، بعدما قضت في وقت سابق بحبسه بتهمة التعرض لفتاة داخل عربة المترو في محطة السادات 3 سنوات و6 أشهر.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أحال المتهم «المتحرش» للمحاكمة الجنائية العاجلة بعدما وجهت له النيابة ارتكاب جريمة التعرض لفتاة داخل عربة المترو بمحطة السادات، والقيام بأفعال فاضحة أمامها وهو ما يعتبر مخلا بالآداب والأخلاق العامة، وشملت أفعاله إيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، فضلا عن تتبعها وملاحقتها بعد نزولها من عربة المترو.

المتهم قام بأفعال وإيحاءات تخل بالآداب

ونشرت الفتاة عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، فيديو للمتهم أثناء قيامه بعمل إيحاءات وأفعال تخل بالآداب العامة، فاستدعتها النيابة، وأدلت الفتاة في التحقيقات أنها تفاجئت بالمتهم يمعن النظر فيها وبمناطق عفتها بدقة وهو ما خدش حيائها، وكان ذلك أثناء استقلالهما عربة مترو الأنفاق التي كانت شبهه فارغة في توقيت وقوع الجريمة.

تسجيل مقطع فيديو يوثق الواقعة

وأضافت، أنها سجلت مقطع فيديو قصير يوثق الأفعال التي يقوم بها المتهم «الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي»، وأنها حينما ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات فوجئت بتتبع المتهم لها، وذلك حتى خروجها من المحطة.