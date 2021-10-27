واقعة تحرش أمام مسجد الحصري.. فيديو من هاتف الضحية يكشف التفاصيل

تواصل جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة تحرش أمام مسجد الحصري، المتهم فيها عاطل، والضحية طالبة بإحدى الجامعات هناك، كانت بالقرب من مسجد الحصري، في انتظار سيارة تستقلها للتوجه إلى منزل أسرتها في القليوبية، لكنها فوجئت بالمتهم يتحرش بها لفظيا، ويؤدي بفمه حركات غير أخلاقية، فتبادر إلى ذهنها فكرة توثيق الحادث، لتكون دليلا ضد المتهم.

واقعة تحرش أمام مسجد الحصري

التحريات والتحقيقات التي جرت في واقعة تحرش أمام مسجد الحصري، أكدت أن الطالبة المجني عليها تدرس في إحدى جامعات مدينة 6 أكتوبر، وبعد انتهاء يومها الدراسي، توجهت إلى ساحة بالقرب من ميدان الحصري الشهير وتحديدا بالقرب من مسجد الحصري، في انتظار سيارة تستقلها.. وقفت بجوار مجموعة من الناس ينتظرون كحالها سيارات الأجرة، لكنها فوجئت بالمتهم.

كان المتهم واقفا على مقربة منها، حاول لفت انتباهها أكثر من مرة، ولما التفتت إليه، بادر بأداء حركة غير أخلاقية بيده وفمه.

توثيق واقعة تحرش أمام مسجد الحصري

فوجئت الطالبة المجني عليها بالتصرف غير الأخلاقي الذي أتاه المتهم، فبادرت بتصويره، حتى تمكنت من ذلك، ووثقت فعلته، قبل أن تغير وجهتها من القليوبية، إلى قسم شرطة أول أكتوبر، حيث حررت محضرا ضد المتهم، وسلّمت الضابط مُحرر المحضر مقطع الفيديو، الذي يوثّق الحادث، ويظهر فيه المتهم وهو يرتكب الجريمة.

وتم إخطار اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالحادث، فأمر بسرعة ضبط المتهم تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، حيث توجهت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم، ورصده حتى تم القبض عليه.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم تفصيليا بارتكاب الحادث، مؤكدا أنه أدى حركات غير أخلاقية، تجاه المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأُرفق فيه مقطع الفيديو الموثق للواقعة، وكذا تحريات المباحث التي أكدت صحة ارتكابه فعل التحرش بالمجني عليها، وأُحيل إلى جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق مع المتهم، وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.