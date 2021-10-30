لفتة إنسانية لوزير التموين لدعم صاحبة محل في سوق «البازار» ببورسعيد

أوقف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولته فى سوق «البازار»، الجديد في حي العرب ببورسعيد، بصحبة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك لجمع منتجات صاحبة أحد المحال لبيع الأدوات المنزلية، بعدما أسقطها أحد المصورين المشاركين في الجولة، بينما كان يحاول اللحاق بالوزير.

وفي لفتة إنسانية من جانبه لدعم صاحبة المحل، قام وزير التموين بجمع المنتجات ووضعها في المكان المخصص لها على «ستاند» العرض، الأمر الذي لفت انتباه المشاركين في الجولة، كما سارع عدد من أفراد خراسة الوزراء بالمشاركة في جمع منتجات السيدة من على الأرض.

الوزير يساند السيدة: «أي حاجة اتكسرت على حسابي»

وأعرب الدكتور علي المصيلحي عن مساندته للسيدة، عقب سقوط المنتجات على الأرض، وتوجه إليها قائلاً: «أي حاجة اتكسرت على حسابي»، كما رفض الوزير مغادرة المكان إلا بعد التأكد من جمع كل المنتجات، وإعادتها إلى مكانها، فما كان من السيدة إلا أن ردت بقولها: «ربنا يطيب خاطر وينصرك».

وأشاد الحضور بموقف الدكتور علي مصيلحى وانتباهه للمنتجات التي سقطت على الأرض، وأكدوا أن موقف وزير التموين هو «موقف إنساني»، واعتبر البعض أن هذا الموقف ليس بجديد على الوزير، الذي يحرص على جبر خاطر الجميع.

مصيلحي والمشاط يشيدان بجودة السلع الغذائية في البازار الجديد

وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة التعاون الدولي، خلال جولتهما بسوق البازار الجديد في بورسعيد، بجودة السلع الغذائية المعروضة وأسعارها، كما شددا على ضرورة عدم رفع الأسعار، ومراعاة محدودي الدخل.

ويقام بازار بورسعيد الجديد المملوك للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي، ويشكل مع سوق الأسماك المقابل له مجمعاً تجارياً متكاملاً، يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى تواجد 4 فروع بنوك وعدة مطاعم داخل السوق.