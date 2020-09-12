محافظ بورسعيد: الانتهاء من تنفيذ 95% من "البازار" الجديد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أنه يجري حالياً الانتهاء من إنشاء بازار بورسعيد الجديد، والذي يضم أسواق الخضار والفاكهة واللحوم وأنشطة أخرى، طبقاً لتصميمات على أعلى مستوى.

وأضاف المحافظ أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء البازار الجديد خلال الشهر القادم، وذلك في إطار الارتقاء بالأسواق التي تلبي احتياجات المواطنين، لتوفر خدمات متميزة تتناسب مع المشروعات القومية التي تشهدها بورسعيد، وضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، التي تسبب التكدس والازدحام.

وأوضح محافظ بورسعيد أن نسبة التنفيذ بمشروع البازار بلغت 95%، لافتاً إلى أن المحافظة تشهد حالياً إنشاء وتطوير حوالي 16 سوقاً بكافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وقال إن الهدف من الارتقاء بالأسواق هو تلبية احتياجات المواطنين، بما يوفر كافة سبل الراحة لهم، مع الحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة بورسعيد، تماشياً مع جهود الدولة لوضع المدينة على طريق التنمية المستدامة.

وأضاف أن البازار الجديد تم تصميمه على أعلى طراز، على غرار سوق الأسماك، والذي يعتبر واجهة مميزة لبورسعيد، أمام زوارها، بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.