أين تذهب الزوجة بعد انقضاء فترة الحضانة؟.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق يجيب

عند وقوع الطلاق بين الأزواج، تكون الشقة من حق الزوجة الحاضنة، للإقامة فيها طوال فترة حضانتها، وبعد انتهاء تلك الفترة، عليها مغادرة منزل الزوجية، ومن حق الزوج وقتها أن يسترجع المنزل مرة أخرى، ولكن ماذا لو كانت المرأة بلا مأوى وليس لديها مسكن سوى هذا البيت؟

لا يغادر كلا الطرفين بيت الزوجية قبل انقضاء العدة

الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أمين عام الدعوة بالأزهر، يقول في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه من المقرر شرعا ألا تخرج المرأة من بيت الزوجية قبل انقضاء فترة العدة، واستشهد بقول الله تعالى: (َيا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) [سورة الطلاق:1 ]، وأوضح: «أن الهدف هو أن قضاء تلك المدة سويا من الممكن أن تجعل أحدهما يبادر بالصلح، ويحل النزاع بينهما دون الحاجة للانفصال».

الزوج مسؤول عن كل تكاليف فترة الحضانة

وأشار الأطرش، إلى أنه إذا تم الطلاق وهناك أطفال، فالمرأة هي المسؤولة عن حضانتهم، وخلال تلك الفترة ألزم الإسلام الرجل بأن يتكفل بكل المصاريف وتوفير جميع احتياجات المرأة والأولاد، موضحا: «الحاضنة يجب أن يكون لها مسكن ونفقة وأجر حضانة، والزوج هو المسؤول عن توفير كل هذا».

وقال الأطرش إنه عند انتهاء فترة الحضانة، يصبح الرجل غير مسؤول عن المطلقة أو عن أي شيء يخصها، لأنها في تلك الحالة أصبحت أجنبية عنه، ولم يعد على الرجل أي مسؤولية تجاهها، ولا يوجد أي استثناءات في ذلك، مؤكدًا: «بعد انتهاء العدة والحضانة المرأة تصبح أجنبية عن الرجل، وتعود مرة أخرى تحت مسؤولية والدها أو أخيها وهكذا، وإذا لم يكن لديها أب أو إخوة فهذا لا يمنح الرجل الحق في أن يتكفل بها، وذلك لكونها أجنبية عنه، فهيصرف عليها بأي وجه حق؟!».