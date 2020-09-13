"الإفتاء": من حق الزوجة التصرف بأموالها كيفما تشاء دون استئذان الزوج

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مواطنة "هل يجوز التصرف فى راتبى دون إذن زوجى؟" وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وقال "شلبي"، إن مال الزوجة حق خالص لها، بمعنى أنه لكل زوج من الزوجين ذمة مالية منفصلة عن الآخر، ومستقلة، موجها حديثة للسائلة: " ليس للزوج التحكم فى راتبك، إذا أحببتي المساهمة به فى المنزل، أو أن تدخريه لنفسك فلا مانع.

وتابع: "تصرفى به كيفما شيئتى، واستئذان الزوج فى مثل هذا الأمور ليس شرط، لكن مثل هذه الأمور ينبغى أن يكون هناك شيئ من المعاشرة بالمعروف، لعدم إحداث المشاكل، واللجوء لحسن التحدث والعرض، واللباقة فى الحديث شئ مطلوب".

وواصل: " لكن فى النهاية المال مالك وتصرفى فيه مثلما تشائى.".