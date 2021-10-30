أين تذهب الزوجة بعد انتهاء فترة الحضانة؟.. اعرف القانون بيقول إيه

أثار مسلسل «إلا أنا» جدلا قانونيا في الشارع المصري، حول حقوق المرأة المطلقة في ضمان المأوى بعد انقضاء فترة حضانتها على الأبناء.

توفير مأوى للزوجة بعد الحضانة لا يتعارض مع الشريعة

وقال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، لـ«الوطن»، إن الزوجة إذا طُلقت بسبب يرجع إلى الزوج بعد أن عاشا سويا لمدة 20 عاما أو أكثر، على مبدأ السمع والطاعة الكاملة للزوج، عليه أن يوفر لها تعويضا عادلا، من توفير سكن ومصدر دخل حفاظا على كرامتها، بعيدا عن حقوقها الشرعية، وأوضح: «هذا لا يُعد انحيازا للمرأة ضد الرجل، هذا انحياز للعدالة».

وأشار السعداوي، إلى أن هناك مشروع قانون مقدم في البرلمان بشأن تعويض المرأة، عن طريق أن يقوم الرجل بتوفير مورد ومأوى لها بعد الطلاق وانتهاء فترة الحضانة، قائلا: «هذا لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية التي تقرر بأن يُزال الضرر».

تسقط نفقة الزوجة المطلقة بزوال أحد أسباب النفقة

وأضاف السعداوي، أن المُشرع المصري يحمي الأنثى، قائلا: «أنا أرى أن المُشرع المصري يجب أن يجرم امتناع الزوج عن حماية المرأة من مخاطر ما بعد الطلاق».

فيما قال المحامي والخبير القانوني، هاني صبري، لـ«الوطن»: «للأسف الشديد في بعض الأحيان قد تجد الزوجة نفسها بلا مأوى ومصدر دخل بعد الطلاق، حيث تسقط نفقة الزوجة المطلقة بزوال سبب كل نوع من أنواع النفقة، لذلك أقترح أن تأخذ الزوجة جزءا من ثروة زوجها حين يتم الطلاق لمواجهة أعباء الحياة، تقديرا لمساعدتها زوجها ووقوفها بجانبه، فمن باب الرحمة والعدل والإنصاف عدم تركها بلا مأوى وبلا دخل».

وأضاف صبري: «نحن في حاجة إلى تعديل عاجل لقوانين الأحوال الشخصية في مصر، حتى لا يتم إهدارالمزيد من حقوق كلا الطرفين».