وزارة السياحة والآثار تشارك في فعاليات يوم المدن العالمي بالأقصر

تشارك وزارة السياحة والآثار في رعاية فعاليات يوم المدن العالمي، التي انطلقت صباح اليوم بمحافظة الأقصر، وتستمر يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، وتنظمها وزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر وعدد من الهيئات الأخرى، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الوزارة ستقوم بعد قليل بتنظيم حفل عشاء للمشاركين ستستضيفه ساحة معبد الكرنك الذي يعتبر إحدى أيقونات الحضارة المصرية القديمة وذلك تعزيزاً لمشاركتها في فاعليات هذا الحدث وحرصاً منها على إثراء فعالياته وإبراز الهوية المصرية لكافة الحضور من خلال تواجدهم ضمن جنبات هذا المعبد الأثري العريق مما سيكون له بالغ الأثر في الترويج والدعاية السياحية والأثرية لمصر.

زاهي حواس يقدم محاضرة على هامش العشاء

وعلى هامش حفل العشاء، يلقي عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق محاضرة للحاضرين تتضمن عرضًا تقديميًا عن الاكتشافات الأثرية الحديثة وخاصة الاكتشافات الأخيرة بمحافظة الأقصر، كما سيشهد الحفل تنظيم عرض موسيقي .

وتأتي مشاركة وزارة السياحة والآثار في رعاية هذا الحدث في إطار تسليط الضوء على المقومات السياحية لمحافظة الأقصر وإبراز كنوزها الأثرية الفريدة وخاصة في ظل الطفرة والتطور الكبير الذي تشهده المحافظة من تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية بها.

ويعد حدث يوم المدن العالمي الأشهر على مستوى التنمية الحضرية للمدن، ويتضمن مناقشات حول أهم القضايا المتعلقة بالتحضر على مستوي العالم، بالإضافة إلى مشاركة كثير من الجهات المانحة والجامعات والمراكز البحثية والهيئات التابعة للأمم المتحدة، ويقام على هامش هذا الحدث معرض للشركات العاملة في مجالات تطوير وإعمار المدن.