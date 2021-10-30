البنك الأهلي المصري يوفر إمكانية الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات

أعلن البنك الأهلى المصرى عن إتاحة خدمة الكشف الإلكترونى عن تعاملات الحسابات والبطاقات لعملائه الراغبين فى استبدال الكشوف الورقية بالكشوف الإلكترونية، يأتى ذلك سعياً من البنك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وللحد من الاستهلاك الورقى والمساهمة فى الحفاظ على البيئة، حيث يستهدف البنك من تلك الخدمة تدعيم استراتيجيته للتحول الرقمى التى يطبقها بخطط تدريجية مدروسة.

وأظهر التواصل الدائم لفرق العمل المختصة مع عملاء البنك رغبة شريحة كبيرة من العملاء فى الاشتراك بالخدمة نظراً لتميزها بالمرونة والخصوصية والأمان التام، وقد أتاح البنك إيقاف الطباعة الورقية لكشوف الحسابات والاشتراك فى خدمة الكشف الإلكترونى من خلال فروع البنك للخدمة الإلكترونية، وكذا عن طريق الموقع الإلكترونى للبنك، وذلك تيسيراً على العملاء، حيث سيتمكن العميل من الاختيار بين الاطلاع على جميع معاملاته من خلال خدمة الإنترنت البنكى أو استقبال كشف مجمع بجميع حساباته عبر البريد الإلكترونى، وهو ما يأتى أسوة بخدمة استبدال كشوف حسابات بطاقات الائتمان الورقية التى سبق للبنك الأهلى المصرى إتاحتها من قبل لمن يرغب من عملائه، وهو ما لقى ترحيباً واسعاً من جانب العملاء، ما شجع البنك على الإسراع بتنفيذ خططه المتعلقة بإلغاء الطباعة الورقية لكشوف الحسابات بمختلف أنواعها.

تعاملات الأفراد والشركات عبر الإنترنت والموبايل البنكي في «الأهلي المصري» ترتفع إلى 754 مليار جنيه

كما يمكن للعميل أن يطلب وقف طباعة كشوف الحسابات من خلال جميع فروع البنك أو مركز الاتصال الهاتفى، والاطلاع على جميع معاملاته من خلال خدمة الإنترنت البنكى فقط، حيث يستفيد العميل، فى حالة وقف طباعة كشوف حساباته، من نسبة تخفيض فى المصاريف الخاصة بإرسال كشوف الحسابات المطبوعة إلى مقارهم.

يأتى هذا بالتزامن مع زيادة أعداد المشتركين بخدمة «الأهلى نت» من الأفراد الذى وصل إلى ما يزيد على 6 ملايين عميل مشترك، ومن الشركات 67 ألف شركة مشتركة، بإجمالى تعاملات عبر الإنترنت والموبايل البنكى للأفراد والشركات وصل إلى 754 مليار جنيه.