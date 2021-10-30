تدهور الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى

تدهورت الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى، خلال الساعات القليلة الماضية، ولا تزال تخضع للعلاج في المستشفى بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها منتصف الشهر الجاري.

وكتب أدمن صفحة أسماء مصطفى عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة، فضلا منكم الدعاء.. اللهم أنت وحدك الشافي المعافي لا شفاء إلا شفائك.. الأدمن».

دخول أسماء مصطفى المستشفى

وفي 19 أكتوبر الجاري، أعلن أدمن صفحة الإعلامية أسماء مصطفى دخولها المستشفى، عبر فيسبوك، قائلا: «بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.. الأدمن».

أسماء مصطفى تخضع لعملية جراحية

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أجرت أسماء جراحة ثانية لإزالة ورم، وفقا لما كتبته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت أسماء مصطفى، عبر صفحتها على الفيس بوك: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».