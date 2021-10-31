آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى قبل تدهور حالتها الصحية: الدنيا بتصغر

كشف أدمن صفحة الإعلامية أسماء مصطفى، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، تدهور حالتها الصحية، حيث كتب قائلا: «أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة، فضلا منكم الدعاء.. اللهم أنت وحدك الشافي المعافي لا شفاء إلا شفائك.. الأدمن».

رسالة مؤثرة من أسماء مصطفى قبل تدهور حالتها الصحية

وكانت آخر كلمات كتبتها الإعلامية أسماء مصطفى، قبل تدهور حالتها الصحية ودخولها في حالة حرجة، نتيجة إصابتها بمرض السرطان، حيث نشرت في منتصف أكتوبر الجاري، رسالة مؤثرة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تؤكد فيها تغير نظرتها للحياة بعد إصابتها بمرض السرطان.

وكتبت الإعلامية قائلة: «معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب أنه قرب من الموت وربنا بينجيه ويقف معاه، كل شوية يقرب ويبعد».

وأضافت: «الدنيا فى نظره بتصغر، وبيحس أنه كان بيدى أمور ملهاش لازمة مساحة فى حياته، وبيحتفظ فى قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللي حواليه، دول بس اللي بيفضل فاكرهم».

واختتمت: «حتى لو حد كان مزعله أو فيه موقف وجت السيرة بالصدفة حقيقى بكون مش فاكرة أساسا، بفكر في ناس تانية خالص، سبحان الله، فعلا مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة».

إصابة الإعلامية أسماء مصطفى بمرض السرطان

وأعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، في أبريل الماضي، خلال منشور عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابتها بمرض السرطان.

وكتبت الإعلامية حينها: «أنا حالي حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين، الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح، وربنا كريم، صحيح المشوار لسة طويل والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل، أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة، لأنه بيغير القدر أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله، ولسة في خطوات تانية ربنا يسهل، في انتظار تحديد ميعاد العملية، علشان كدة عدم ظهورى هيطول، رجاء تاني محدش يتضايق، فضلا الدعاء»، لتعلن بعدها إصابتها بالمرض اللعين، وخضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم خبيث.