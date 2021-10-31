مكالمة نجلاء فتحي لحمدي قنديل.. انتهت بـ«عقد جواز» و2 شهود

«أنا هتجوزك النهارده، هات جواز سفرك وتعالى على البيت».. جملة أصابت الإعلامي حمدي قنديل بصدمة وتوتر، وجاء ردّه عليها أكثر صدمة: «عظيم عظيم»، انتهت بزواجه من الفنانة نجلاء فتحي، الذي استمر حتى وفاته في مثل هذا اليوم قبل 3 أعوام.

3 زيجات

تزوج الإعلامي حمدي قنديل الذي توفي عن عمر ناهز 82 عاما، الذي ألّف العديد من الكتب، وقدّم العديد من البرامج الناجحة، أبرزها «قلم رصاص» و«رئيس التحرير»، مرتين، قبل أن يجمعه القدر بـ«زيجة العمر» من نجلاء فتحي، لكن الزيجات الـ3 لم تثمر عن أبناء.

«عشت مرتين».. مذكرات حمدي قنديل

وخصص حمدي قنديل، جزءا من مذكراته التي كتبها بعنوان «عشت مرتين»، تحدّث فيها عن علاقته بشريكة حياته الفنانة نجلاء فتحي، وروى تفاصيل لقائهما الأول: «التقيتها للمرة الأولى بحكم عملي في الكتابة، وأجريت معها حوارا صحفيا».

نجلاء فتحي تقرر الزواج بحمدي قنديل

يضيف قنديل في مذكراته: «مرّت الأيام وهاتفتني نجلاء قائلة (أنا هتجوزك النهارده)، فأجبتها من شدّة توتري (عظيم عظيم)، لم أكن مدّركا لما أقول أو ما أفعل، لكن المكالمة انتهت بأن اتفقنا على أن أذهب إلى منزلها ومعي جواز سفري، وبالفعل تزوجنا»

قنديل يُعجب بنجلاء فتحي

وقال حمدي قنديل في لقاء تليفزيوني، إنّه أُعجب بالفنانة نجلاء فتحي، بسبب شخصيتها القوية: «أحب المرأة التي تمتلك الجرأة لتقول الصراحة دائما، وتعبر عن حبها تجاه الشخص الذي يقف أمامها».

نجلاء فتحي تعتزل التمثيل

قررت نجلاء فتحي، اعتزال التمثيل بمحض إرادتها بعد زواجها بقنديل، الذي أكد أنّها كان رافضا لقرار ابتعادها عن الفن، لكنه أكد في الوقت ذاته أنّه ترك لها حريّة الاختيار واتخاذ القرار الذي يرضيها.