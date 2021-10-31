إحصائيات وأرقام محمد الشناوي بعد ترشيحه لجائزة أفضل حارس بالعالم

حلّ محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، في قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم، التي يقدمها الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم «IFFHS»، ويستعرض «الوطن سبورت» إحصائيات وأرقام محمد الشناوي، التي جعلته ضمن القائمة المرشحة.

كان الأبرز في كتيبة النادي الأهلي آخر موسمين، حيث نجح المارد الأحمر في التتويج بالعديد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أفريقيا لمرتين على التوالي، الأولى أمام الزمالك المصري 2-1 عام 2020، والأخرى أمام كايزر تشيفرز الجنوب أفريقي هذا العام بثلاثية.

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