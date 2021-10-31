المشدد 7 سنوات لـ متهم في خلية مفرقعات بولاق الدكرور

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في إعادة محاكمة المتهم محمد عبدالمجيد أحمد، الصادر بحقه حكم غيابي بالمؤبد، في القضية رقم 5034 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ بولاق والمعروفة إعلاميا بـ«خلية مفرقعات بولاق الدكرور».

وعاقبت المحكمة المتهم محمد عبدالمجيد أحمد بالسجن المشدد، 7 سنوات، عما أسند إليه، ومصادرة الأدوات المضبوطة المستخدمة في تصنيع المفرقعات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.

التهم الموجهة للمتهم

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.