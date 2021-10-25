محاكمة 12 متهمًا بـ«داعش العجوزة» و4 في «خلية المفرقعات».. بعد قليل

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 12 متهمًا بالقضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارىء المعروفة بـ«خلية داعش العجوزة».

جرائم إرهابية

وجاء في أمر إحالة المتهمين البالغ عددهم 12 متهمًا بالقضية، أنهم ارتكبوا عددًا من الجرائم الإرهابية في الفترة بين 2013 وحتى بداية عام 2017، إذ تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية هدفها الدعوة إلى الخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة الجميع ومصالحه وأمنه للخطر.

تمويل الجماعة الإرهابية

كما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها منذ البداية، كما قام المتهمون من الأول وحتى السابع والأخير بتمويل الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات؛ لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى تلقيهم تدريبات أمنية لتحقيق أغراض الجماعة.

وتضمن أمر الإحالة حيازة المتهم الأول لسلاح ناري «فرد خرطوش»، لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استخدامه في نشاط قد يخل بالأمن والنظام العام، بالإضافة لقيام المتهم الثاني عشر بحيازة سلاح ناري «بندقية آلية» لا يجوز الترخيص بها.

محاكمة متهمي خلية المفرقعات

من ناحية أخرى، تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 4 متهمين بالقضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية؛ لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة وقذائف «آر بي جى» والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية المفرقعات» لجلسة 26 يوليو.

عدد من التهم وجهتها النيابة الى المتهمين في القضية، منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف «آر بي جي»، وقنبلة دفاعية، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية.