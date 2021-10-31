فنانون حاولوا الانتحار.. من ويل سميث لـ«شيرين»

على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يحسدون الفنانين على حياتهم؛ معتقدين أنهم يعيشون في ترف وثراء، ولا تواجههم أي مشاكل أو عقبات؛ إلا أن الكثير منهم يمرون بأزمات تدفعهم إلى التفكير في إنهاء حياتهم؛ بل وصل الأمر إلى القدوم على الانتحار، وآخرهم الفنان ويل سميث الذي أعلن خلال الإعلان الترويجي لـ فيلمه الوثائقي، الذي يعرض على «يوتيوب»، خلال نوفمبر المقبل، أنه فكر في الانتحار من قبل.

ولم يكن «سميث»، أول الفنانين الذين فكروا في الانتحار حول العالم؛ فمنهم من أنهى حياته بالفعل، ومنهم من تراجع عن الفكرة، وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز الفنانين الذين حاولوا الانتحار:

انتحار الفنان الهندي سوشانت سينغ راجبوت

أثار انتحار الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت، الكثير من الجدل لدى محبيه، خاصة أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ليس فقط في الهند، وإنما في الوطن العربي كله.

وأعلنت شرطة «مومباي»، في يونيو من العام الماضي، أنه تم العثور على الممثل سوشانت سينغ راجبوت، مشنوقاً في منزله.

كوشال بنجابي ينهي حياته بعد مروره بأزمة نفسية

وبحسب ما ذكر موقع «إنديا توداي»، في ديسمبر 2019، أنهى الممثل الهندي كوشال بنجابي، البالغ من العمر 42 عاما حياته بسبب مروره بحالة اكتئاب.

تامر حبيب يفكر في الانتحار

«عشت أيام صعبة وفكرت في الانتحار من يأسي».. بهذه الكلمات صرح الفنان تامر حبيب، خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والذي يتم عرضه على شاشة «سي بي سي»، بأنه حاول الانتحار من قبل نتيجة مروره بأزمات عجز عن مواجهتها.

شيرين تحاول الانتحار أكثر من مرة

وكشفت الفنانة شيرين، من خلال برنامج «تخاريف»، والذي يتم عرضه على شاشة «Mbc1»، وتقدمه وفاء الكيلاني، أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة في السنوات الماضية، متمنية من الله أن يسامحها على هذا الأمر.

خالد الصاوي يتراجع عن الانتحار

كما أعلن الفنان خالد الصاوي، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له، أنه مر بفترة صعبة في حياته، دفعته إلى التفكير في الانتحار، ولكنه تراجع عن ذلك في نهاية الأمر.