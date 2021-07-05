تامر حبيب في ذكرى وفاة الفنانة رجاء الجداوي: «ست بمية راجل»

عام كامل مر على رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية في الخامس من يوليو عام 2020، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وظلت تعاني من المرض خلال 42 يومًا داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية التي شهدت وفاتها.

تامر حبيب: رجاء الجداوي كانت مليئة بالحب والدفء

يقول أحد المقربين للفنانة رجاء الجداوي، السيناريست تامر حبيب، في تصريحات لـ«الوطن»، : «بجد اتفاجئت إن النهاردة الذكرى الأولى لرحيل حبيبتى رجاء الجداوي، الوقت بيعدى بسرعة أوي»، مضيفا أن السيدة رجاء الجداوي كانت مليئة بالحب والدفء لكل من حولها، ولم تتلفظ أبدًا بكلمة سيئة عن أي شخص، لديها كثير من العطاء فى السر قبل العلن ويمكن وصفها بأنها بالفعل«ست بمية راجل».

وتابع: «الست دى كانت بالنسبالي اتعلمت منها حاجات كتير أوى وهيا عايشة واتعلمت منها حاجات كتيرة أوى بعد ممشيت، لأنه أنا مشوفتش حد الناس أجمعت على حبه، ووفاتها كانت صدمة لناس كتير أوى اللى ميعرفوهاش أكتر من اللى يعرفوها».

وأردف: «الست دى عاشت عمرها كله بتدي حب فهي لسه بتحصد حب، رجاء الجداوى هيا المنفذ اللى دخلت من خلاله على المنفذ الفني، أول مرة فى حياتي مسكت سيناريو كان عند رجاء الجداوي، أول مرة أشوف نجوم كان مع رجاء».

وتابع تامر حبيب بأنه مهما قال عن الفنانة رجاء الجداوى لن يوفيها حقها ولن يتمكن من التعبير عن مدى حبه لها متمنيا الرحمة لها.

يذكر أن آخر عمل درامي شاركت فيه الفنانة رجاء الجداوى كان مسلسل لعبة النسيان، من تأليف تامر حبيب، وشارك معها فى البطولة دينا الشربينى وأحمد داوود وأحمد صفوت وإنجى المقدم وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد شفيق .