عمرو سلامة ينشر صورا من كواليس «بره المنهج»: خرج من أعماق ذكرياتي

كشف المخرج عمرو سلامة، اليوم، عن الصور الأولى لفيلمه الجديد «بره المنهج»، الذي يواصل تصويره حاليًا؛ تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المُقبلة.

فكرة فيلم بره المنهج تعود قبل 10 أعوام

ونشر المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من الفيلم تجمع الفنان ماجد الكدواني، والطفل عمر شريف، مُعلقًا عليها بقوله: «أول صورة من تصوير فيلم بره المنهج، كتبت فكرة الفيلم لأول منذ 10 سنوات بالتمام».

بره المنهج عن الكوميديا والدراما الإنسانية

وأضاف عمرو سلامة: «عدى السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، وكان دائما ينتظر الوقت المناسب ليخرج للناس»، مضيفًا: «فيلم ذاتي وشخصي جدًا، خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان، وأيضًا عام جدًا حيث حاولت جاهدًا أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والإنسانية».

تعرف على أحداث فيلم بره المنهج

وأوضح عمرو سلامة، أنّ «الفيلم عن طفل يتيم لا يتوقف عن الكذب واللماضة يقتحم بجسارة بيت الأشباح المخيف ليجد بداخله عالم ورحلة وصديق ووسيلة ليحقق أهدافه الخبيثة والنميسة»، مؤكدًا أنّ «الفيلم في مراحله الأخيرة ويُطرح قريبًا».

أبطال فيلم بره المنهج للمخرج عمرو سلامة

بره المنهج من بطولة الطفل عمر شريف، وماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر، قصة عمرو سلامة، سيناريو مشترك بين عمرو سلامة وخالد دياب، وإنتاج شركة لاجوني.

آخر أعمال عمرو سلامة

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة، كانت مسلسل «ما وراء الطبيعة»، للفنان أحمد أمين، ومن روائع الكاتب أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه حول حقبة الستينات من القرن الماضي، ويعيش الدكتور رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم في الجامعة، وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة، والأحداث الغامضة التي يخوضها بنفسه، وتعاونه زميلته الإسكتلندية ماجي في كافة مغامراته.