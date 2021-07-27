عمرو سلامة عن «أميرة» المشارك في «فينسيا»: من أفضل الأفلام العربية

هنأ المخرج عمرو سلامة، فريق عمل فيلم «أميرة»، الذي يشارك في الدورة الـ 78 بمهرجان فينسيا، المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وكتب المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه بـ«انستجرام» قائلًا: «بحكم صداقتي مع كل فريق عمل فيلم (أميرة)، شاهدته في مراحل المونتاج، وأقدر أقول بدون ذرة مبالغة إنه من أفضل الأفلام العربية التي شاهدتها في حياتي».

عمرو سلامة عن فيلم أميرة: أتمنى أن يحصل على عدة جوائز

واستطرد عمرو سلامة قائلًا: «أتمنى بعد اختيار فيلم أميرة في مهرجان فينيسيا أن يحصل على عدة جوائز فيه».

فيلم «أميرة» تتصدى لبطولته الفنانة صبا مبارك، حيث تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، ويشاركها البطولة تارا عبود، وعلي سليمان، ومن إخراج محمد دياب.

صبا مبارك: سعيدة بالعرض العالمي الأول لفيلم «أميرة» بمهرجان فينيسيا

وعبر حسابها بـ«انستجرام» عبرت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها بفيلم «أميرة»، وعلقّت بقولها: «متحمسة وسعيدة جدًا بالعرض العالمي الأول لفيلم أميرة للمخرج الصديق والفنان محمد دياب، ومشاركته في مسابقة آفاق خلال مهرجان فينيسيا السينمائي».

ويشارك في إنتاج فيلم «أميرة» أكثر من شركة منها «فيلم كلينك» للمنتج محمد حفظي، والذي يتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، وشركة «الاستديو» الإماراتية، كذلك يشارك في الإنتاج معز مسعود، والذي تصدر محركات البحث في الفترة الماضية بعد مهاجمة زوجته الفنانة حلا شيحة للوسط الفني وتبرأها من مشاهدها في فيلم «مش أنا» مع تامر حسني.