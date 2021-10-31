مجدي علام عن قمة التغيرات المناخية: الكوكب على سطح البوتاجاز

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن قمة جلاسجو للتغيرات المناخية في دورتها الـ26 الخاصة بالأمم المتحدة مهمة بسبب كثرة التقلبات الجوية والأعاصير الجامحة التي تعاني منها كافة دول العالم، «سطح الكرة الأرضية بقى على صفيح ساخن».

«علام»: درجة الحرارة الأرض هتوصل لـ1.5 مئوية مع الوصول لعام 2030

وأضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدول ستتكلف عشرات الأضعاف لزراعة فدان واحد في ظل ظاهرة ارتفاع حرارة الكوكب، حيث إنه كل 100 عام تزيد درجة حرارة الأرض 1 درجة مئوية، وفي القرن الماضي زادت درجة حرارة الأرض 0.9 درجة مئوية، «إحنا دلوقتي لسه موصلناش لنص القرن ودرجة الحرارة الأرض هتوصل لـ1.5 مئوية مع الوصول لعام 2030، وفيه استجابات ضعيفة من الـ20 دول صناعية اللي بسببهم زاد نسبة الاحتباس الحراري».

علام: ظاهرة تسخين الكرة الأرضية كأننا وضعنا الكوكب على سطح البوتاجاز

وأوضح أن ظاهرة تسخين الكرة الأرضية تعني وكأننا وضعنا الكوكب على سطح البوتاجاز بسبب كثرة المحروقات كالبترول والفحم والمداخن، حيث إن كل تلك المحروقات تؤدي إلى زيادة نسبة الكربون حول غلاف سطح الكرة الأرض، ما حوّل كوكب الأرض ليكون كـ«الصوبة الزجاجية».

وأكد أن الغلاف الجوي فشل في إخراج الأشعة فوق الحمراء أو تحت البنفسجية منه ما أدى إلى انحباسها في الكرة الأرضية، لافتا إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤثر بشكل كبير في استيعاب الأرض لظاهرة الارتفاع تلك، «السيناريو الأسوأ اللي بيتوقعه الكثير من الخبراء هو أنه وفي أقل من 50 سنة هتوصل درجة الحرارة مع نهاية الـ100 سنة الحالية لـ3.5 درجة، وهو سيناريو كارثي، والحل الوحيد هو أن يتوقف الانبعاثات الكربونية من كافة دول العالم قبل الوصول لعام 2035».

وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بتدشين مبادرة إحلال السيارات المتقادمة ليملك أصحابها بدلا منها سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا السيارات الكهربائية التي ستساهم في تقليل الانبعاثات الضارة من الأرض.

وتابع: «تخفيض غازات الاحتباس الحراري للنصف سيؤدي للرجوع عن الآثار المدمرة التي ستؤثر بدورها في الأمن الغذائي الخاص بكل دول العالم».