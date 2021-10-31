مؤتمر قمة جلاسكو.. ما القرارات المنتظر اتخاذها لمواجهة تغير المناخ؟

تتجه أنظار العالم الآن إلى مؤتمر جلاسكو في بريطانيا، حيث يجتمع قادة دوليون، بداية من اليوم الأحد، للمشاركة في قمة المناخ التي تستمر على مدار أسبوعين وتناقش الاستجابة الدولية حول المناخ أملا في الحد من الاحتباس الحراري.

ويشارك ممثلو أكثر من 190 دولة في القمة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويطلق عليها «كوب 26»، وتأتي وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بالعديد بالمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من 2021.

بحسب موقع bbc فإن الحل الوحيد الآن، يكمن في تصفير الانبعاثات الغازية خلال العقود الثلاثة المقبلة والإبقاء على ارتفاع معدل حرارة كوكب الأرض بنسبة لا تتخطى درجة ونصف مئوية، واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة والالتزام بتنفيذها.

ما القرارات الشجاعة التي يفترض أن تنفذ تدريجيا؟

خلال العقود المقبلة تتطلب تنفيذ العديد من القرارات الجريئة، أولها خفض نسبة انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من الغازات، ثانيا الابتعاد التدريجي عن الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة والتحول للطاقة المتجددة.

إلى جانب ذلك يجب أن تتحول كل السيارات والعربات للعمل بالطاقة الكهربائية مع حلول عام 2050، والعمل على حماية الغابات وتشجير المساحات الجرداء والهدف هو تصفير انبعاثات الكربون.

ما هو مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ؟

هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة التغيرات المناخية، وما الذي تفعله هذه البلدان، والعالم أجمع، من أجل مواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

ويعتبر هذا المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية تم توقيعها من قبل جميع الدول والمناطق في العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

أهمية القمة الحالية

يعد هذا المؤتمر أول قمة تراجع مدى التقدم الذي تم تحقيقه أو مدى الفشل، في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، وهذه الاتفاقية تقر بأنه إذا ارتفعت درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجة الحرارة التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية، فإن الكثير من التغييرات التي طرأت على الكوكب تصبح دائمة ولا رجعة فيها، بحسب موقع «سكاي نيوز» العربية.