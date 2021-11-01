زوجة مصطفى محمود: لم يكن ملحدا لكنه ابتعد عن المظاهر الزائفة

أكدت زينب حمدي، زوجة العالم الكبير الراحل الدكتور مصطفى محمود، حرصه على الحصول على تفسير علمي لكل الأمور بربط العلم بالإيمان، مشددة على أنه لم يكن ملحدا، ولكن كانت له فلسفة خاصة تبتعد عن الاهتمام بالمظاهر الزائفة، وتوصيل فكرة أن الإيمان ليس ضد العلم، وأن أحدهما لا يُعيق الآخر.

كان مهتما بالغيبيات والاستماع إلى حديث المشايخ عنها

وقالت «حمدي»، في فيديو مسجل مع وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، بمناسبة ذكرى وفاة مصطفى محمود، إن اعتقاد البعض أن العالم الراحل مصطفى محمود كان ملحدا ولا يعترف بالخالق أمر خاطئ، وفي حقيقة الأمر كان العالم الراحل يفكر كثيرا في الخالق وهذا أمر ليس مستغربا، فلقد التحق بكلية الطب واهتم بالتشريح لأنه كان يهتم بدراسة الإنسان ويتأمل الأعضاء وتكوينها وتشكيلها والعلاقات بينها، ما منحه فلسفة في حياته لينظر للحياة بنظرة مختلفة.. فانشغل بالإعجاز وسلك طريق الوصول إلى اليقين.

وأضافت: «في الواقع أي إنسان ناجح له فكر جديد يكون عرضة للهجوم، وتعامل العالم الراحل مع كل من هاجموه بعدم الرد.. ولكن لم يسجن أو يُحاكم ولكن تم منعه من الكتابة لمدة عام في عهد الرئيس جمال عبدالناصر.. وكان صديقا مقربا للرئيس الراحل محمد أنور السادات فسمح له بالعودة للكتابة».

مصطفى محمود تنبأ بانتشار الأمراض والفيروسات

وعن فكرة برنامجه التلفزيوني الناجح «العلم والإيمان»، قالت زينب حمدي، «كل رحلاتنا سويا بالخارج كانت من أجل إعداد هذا البرنامج، وكان الدكتور مصطفى محمود يحرص دائما على التوجه إلى الجامعات العلمية والمكتبات، وكان يشاهد العديد من شرائط الفيديو من أجل التحضير لحلقات البرنامج»، مشيرة إلى أن الراحل كان مهتما بالغيبيات والاستماع إلى حديث المشايخ عنها، كما تناول عالم الفيروسات وأوضح أنه رغم أنها مخلوقات ضعيفة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا أنها من الممكن أن تدمر البشرية.

وبسؤالها عن توقعها لرأي الدكتور مصطفى محمود، إذا كان يعيش بيننا الآن، فيما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجابت زينب حمدي قائلة: «كان العالم الكبير يقول دائما بشأن أي رئيس يتولى الحكم، كان الله في عونه، لأن إدارة البشر صعبة وإرضاء الجميع أمر صعب، ولكن كل ما كان يتمناه الدكتور مصطفى محمود أن تحقق مصر المكانة التي تستحقها بين شعوب العالم، لأنه كان يرى أنها تستحق أفضل مما كانت عليه، وتحقق جزء من حلمه بأن تمضي مصر في طريقها نحو التقدم والازدهار والاستقرار».

وأضافت «مصطفى محمود تنبأ بانتشار الأمراض والفيروسات، حيث كان هدف برنامجه الشهير ربط العلم بالإيمان بالإنسان.. ولكن الإنسان خرج عن هذه المنظومة».