تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان مصطفى: غير مستقرة وفي غرفة عادية

نفى أدمن صفحة الإعلامية أسماء مصطفى، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، تواجدها داخل العناية المركزة.

وكتب أدمن الصفحة: «أسماء داخل المستشفى بغرفة عادية ليست بالرعاية المركزة كما ذكر البعض، وًتقبل الله دعواتكم جميعا متمنين لها السلامة».

وكان أدمن صفحة الإعلامية، أوضح حالتها الصحية حيث كتب عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، قائلا: «أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة، فضلا منكم الدعاء.. اللهم أنت وحدك الشافي المعافي لا شفاء إلا شفائك.. الأدمن».

إصابة أسماء مصطفى بمرض السرطان

وفي أبريل الماضي، أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال منشور عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابتها بمرض السرطان، حيث كتبت قائلة: «أنا حالي حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين، الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح، وربنا كريم، صحيح المشوار لسة طويل والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل، أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة، لأنه بيغير القدر أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله، ولسة في خطوات تانية ربنا يسهل، في انتظار تحديد ميعاد العملية، علشان كدة عدم ظهورى هيطول، رجاء تاني محدش يتضايق، فضلا الدعاء»، لتعلن بعدها إصابتها بالمرض اللعين، وخضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم خبيث.