سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-11-2021

تعد دولة الإمارات إحدى وجهات المصريين للبحث عن عمل بالخارج، خاصة مع إعلان عدد من الدول فتح مجالها الجوي لاستقبال الوافدين من حول العالم، لذا يهتم المصريون بـ سعر الدرهم الإماراتي.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتعاملات التي وردت صباح اليوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتى في بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتى في البنك المركزي، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري في بنك cib

سجل سعر الدرهم الإماراتى في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 21.40 جنيه للشراء و21.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري نحو 21.36 جنيه للشراء و21.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 21.37 جنيه للشراء و21.54 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 21.38 جنيه للشراء و21.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.05 جنيه للشراء و18.20 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.04 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي نحو 18.06 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 18.05 جنيه للشراء و18.20 جنيه للبيع.