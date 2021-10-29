أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 29-10-2021 مقابل الجنيه

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار العملات من دينار أو دولار ويورو، وسعر شرائها وبيعها في البنوك المصرية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا لخدماتها، أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021، في البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي، وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار، في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واستقر في البنك الأهلي المصري أيضًا عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، نحو 18.15 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.15 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس، نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.