كاظم الساهر وماجدة الرومي وأصالة يجتمعون في دبي بثلاث ليال غنائية

تستقبل مدينة دبي للإعلام، عدة حفلات غنائية كبرى لمجموعة من الفنانين ونجوم العالم العربي في نهاية نوفمبر الجاري، على مدار ثلاث ليالٍ متتالية، تبدأ بحفلة للفنانة البنانية ماجدة الرومي مرورًا بالمطرب كاظم الساهر، نهاية بأصالة وماجد المهندس.

حفلات دبي تضم أصالة وماجدة الرومي

ويبدأ موسم حفلات Dubai Media City بسهرة غنائية خاصة للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء الخميس 25 نوفمبر حيث تظهر في إطلالة مميزة ضمن جولتها الفنية العربية عقب وضعها مسك الختام على مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ثم يلتقي كاظم الساهر جمهوره الإماراتي من خلال حفل غنائي ساهر مساء الجمعة 26 نوفمبر، وتعيد هذه الإطلالة القيصر إلى دبي بعد قرابة شهر عن آخر حفلاته الغنائية بالإمارت في منتصف أكتوبر الماضي التي افتتح خلالها موسم حفلات «أمسيات خالدة» في مهرجان دبي إكسبو العالمي.

وتختتم ثلاثية حفلات «Moment Events» بدبي، بلقاء مطربين من أشهر نجوم الوطن العربي هما أصالة نصري والفنان العراقي ماجد المهندس في حفل غنائي مزدوج يجمعها مساء السبت 27 نوفمبر.

ويحتفل المهندس مع محبيه بإطلاق أجدد أغنياته «مسكين» مع تقديمها للمرة الأولى لايف خلال الحفل، بينما تأتي إطلالة أصالة أمام جمهورها الإماراتي بعد أسبوعين بالتمام من مشاركة صولا في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في مصر.

حفل ماجدة الرومي في مصر

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفل غنائي كبير في مصر سيكون حفل ختام مهرجان الموسيقي العربية الموافق 15 نوفمبر على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية وسيشهد المهرجان أيضا حفلا غنائيا كبيرا للفنانة أصالة.