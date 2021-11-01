وزيرة التضامن: سن المعاش سيرتفع تدريجيا حتى يصل إلى 65 سنة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن سن المعاش سيرتفع تدريجيا حتى يصل إلى 65 سنة، وذلك بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

قانون المسنين

وأشارت خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أن المسن سيمنح كارت خدمات متكاملة للمسن، ليأخذ مستحقاته وخدماته من خلاله، وذلك في ضوء مشروع القانون الجديد.

كارت ذهبي

ولفتت القباج، خلال استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستين نائبا آخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين، إلى أن هناك بعض المسنين يعانون من أمراض نفسية، ويستحقون الرعاية، مبينة أن ذلك سيتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، وقالت: «هناك أسر تتعنت في استلام المسن ورعايته، والوزارة بتاخد الحالة ونوفر له الرعاية اللازمة، ونكثف حملات التوعية».

يشار إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بدأت مناقشة مشروع قانون المسنين الجديد، والمحال من الحكومة في اجتماعاتها السابقة.

ويشمل مشروع قانون المسنين الجديد إلزام جميع البنوك، ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها، وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كل الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يشمل مشروع قانون المسنين الجديد إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.