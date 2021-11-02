تعرف على مواعيد حلف اليمين لمعاوني النيابة الإدارية

يؤدي معاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2013- 2014، اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر وزارة العدل بلاظوغلي على النحو التالي:

1) من مسلسل رقم 1 وحتى رقم 153 بالقرار الجمهوري رقم 497 / 2021 الخاص بدفعة 2013 يكون التواجد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

2) من مسلسل رقم 154 وحتى رقم 306 في نفس القرار 497 / 2021 الخاص بدفعة 2013، يكون التواجد في تمام الساعة الثانية مساءً.

3) من مسلسل رقم 307 وحتى نهاية ذات القرار الخاص بدفعة 2013، وكذا لكل دفعة 2014 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 498 / 2021، التواجد في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.

النيابة تضع شروط حلف اليمين

ووضعت هيئة النيابة الإدارية الشروط ذاتها بشأن الحضور في الموعد المحدد، مع الالتزام بالزي الرسمي المكون من بدلة سوداء وقميص أبيض وكذلك ارتداء الوشاح الخاص بهيئة النيابة الإدارية.

وأوضحت أنه في حال التعذر عن إيجاد الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية، فإنه سوف يكون متوفرا بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية في المنيل.

مجلس القضاء الأعلى يوافق على قبول طلبات السيدات

ومنذ أيام قليلة، وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، على قبول طلبات خاصة بالسيدات على درجات رئيس محكمة أ و ب، وكذلك درجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، على أن يتم التقديم بشكل شخصي إلى مقر مجلس القضاء الأعلى من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل، على أن يكون تقديم الملف من 20 نوفمبر حتى 9 ديسمبر 2021.